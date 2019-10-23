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۱ آبان ۱۳۹۸، ۱۵:۵۴

مشهد در همایشی دو روزه میزبان استانداران سراسر کشور است

مشهد در همایشی دو روزه میزبان استانداران سراسر کشور است

مشهد - همایش دو روزه استانداران سراسر کشور از امروز در مشهد آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، همایش استانداران سراسر کشور، از امروز  با حضور وزیر کشور و استانداران به مدت دو روز در مشهد مقدس برگزار می شود.

علاوه بر دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور که سخنران ویژه اختتامیه این همایش خواهد بود، علیرضا رزم‌حسینی استاندار خراسان رضوی به عنوان میزبان و معاونین وزارت کشور با تمرکز بر حوزه تخصصی خود، در این همایش سخنرانی می کنند.

«کمیسیون تخصصی سیاسی، انتخابات و اجتماعی»، «کمیسیون تخصصی امنیتی و مدیریت بحران» و « کمیسیون تخصصی توسعه و مدیریت و منابع، اقتصادی و عمرانی» از جمله نشست های تخصصی این رویداد دو روزه اعلام شده است.

کد مطلب 4754439

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