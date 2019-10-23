توسعه کشت برنج در دزفول/ لزوم همکاری دستگاه ها برای برداشت

به گزارش خبرنگار مهر، احمد زارعی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در نشست کارگروه کشاورزی، آب و منابع طبیعی شهرستان دزفول در سالن جلسات فرمانداری، اظهار کرد: ۳۸ هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان زیر کشت تابستانه بوده که بسیاری از کشاورزان محصولات خود را بدون هیچگونه مشکلی برداشت و در بازار عرضه کردند.

وی با اشاره به کشت ۲۳ هزار هکتار ذرت و ۷ هزار هکتار شالی در شهرستان، افزود: فرایند برداشت و خرید این دو محصول که امسال به صورت انبوه در این شهرستان کشت شده ویژه و خاص است بنابراین لازم است دستگاه های متولی در این زمینه مساعدت لازم را داشته باشند به همین منظور جلسات مقدماتی با عوامل برداشت این محصولات از جمله تشکل های بخش کشاورزی، شالی کوبی ها و واحدهای ذرت خشک کنی برگزار شده است.

مدیر جهاد کشاورزی دزفول توضیح داد: بهبود قیمت برنج و سیلابی که در خوزستان رخ داد موجب شد تا شرایط مناسبی برای توسعه کشت برنج در استان فراهم آید به گونه ای که امسال ۲۲۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان خوزستان زیر کشت محصول برنج رفته که همه این محصول باید در یک بازه زمانی ۲۰ تا ۳۰ روزه در آبان ماه برداشت شود.

زارعی میزان برداشت برنج از این اراضی را یک میلیون تن برشمرد و گفت: حجم بسیار زیادی از این محصول باید خشک و فراوری شود که امکانات و تجهیزات خوزستان پاسخگو نخواهد بود بنابراین مقرر شده تا از تمامی امکانات کشور از جمله شالی کوبی های استان های شمالی در طول زمان برداشت استفاده شود.

وی ادامه داد: تا پیش از این پیک کشت برنج در شهرستان دزفول ۴ هزار تا حداکثر ۵ هزار هکتار بود اما این رقم در سال جاری به ۷ هزار هکتار رسیده که نوین و مکانیزه شدن روش کشت و برداشت این محصول با همکاری محققان و مرکز تحقیقات صفی آباد دزفول و با استفاده از ماشین آلات پیشرفته از جمله دلایل اصلی رشد و توسعه کشت برنج در دزفول است چرا که در گذشته به دلیل مصرف بالای آب و هزینه های زیاد، برنج به مقدار کمی در این شهرستان کشت می شد.

زارعی همچنین بیان کرد: برای برداشت محصول برنج و ذرت نیازمند مساعدت دستگاه هایی همچون شرکت نفت به منظور تامین سوخت کامیون ها هستیم همچنین لازم است اداره برق نیز نسبت به مدیریت برق مسیرهایی که مراکز خرید این محصولات در آن قرار دارند اهتمام لازم را به عمل آورند تا وقفه ای ایجاد نشود.

مدیر جهاد کشاورزی دزفول با بیان اینکه صرفا ۴ واحد برنج خشک کنی در این شهرستان وجود دارد، گفت: این واحدها فقط برای ۵۰ درصد از ظرفیت تولید برنج شهرستان یعنی ۱۰ هزار تن کافی هستند و برای خشک کردن ۱۰ هزار تن دیگر باید از واحدهای ذرت خشک کنی استفاده کنیم.

زارعی در ادامه با اشاره به تشکیل یک هزار و ۹۱ پرونده برای کشاورزران خسارت دیده از سیلاب فروردین ماه، عنوان کرد: با همکاری ۸ بانک عامل در شهرستان خسارات بالغ بر ۷۰ درصد از این کشاورزان پرداخت شده است.