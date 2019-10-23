دانشگاه امام صادق یک رویداد درباره اربعین برگزار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز نوآوری دانشگاه امام صادق(ع) با همکاری اندیشکده اربعین دانشگاه امام صادق(ع) رویداد شناسایی مساله‌ها، ایده ها و فناوری های اربعینی(مصباح) را برگزار می کند.

گام اول، فراخوان مساله ها و ایده های اربعینی بود و محور های اصلی آن شامل : اربعین نورانی، ایران و جهان اربعینی، و اربعین شیرین می شود.

اربعین نورانی در این خصوص است که با چه ایده های نوآورانه ای می توان، ادراک صحیح تر از نورانی بودن و آسمانی بودن اربعین، برای حرکت بر پلکان به سوی امام عالم(ع) را، به تمام جامعه اربعینی انتقال داد؟

ایران و جهان اربعینی دراین خصوص است که از کدام ظرفیت های اربعین و با چه فناوری هایی می توان برای اصلاح فرهنگی و اجتماعی در ایران و بقیه کشورهای جهان استفاده کرد؟

اربعین شیرین درباره این موضوع است که برای آنکه شیرینی حرکت به سوی امام عالم و هم عهدی برای سربازی در حریم ایشان بیشتر شود، چه مساله ها و مشکلاتی باید اصلاح شود و حل آنها با چه ایده های نوآورانه ای ممکن است؟

از ایده های برتر جهت پیاده سازی حمایت شده و به گروه های شرکت کننده و ایده های برتر جوایز معنوی و مادی اهدا می شود.

مهلت ارسال ایده ها، تا ۲۰ آبان ۹۸ و از طریق این آدرس http://mesbah۴۰.ir/ صورت می گیرد.