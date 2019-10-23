چشم امید تولیدکنندگان به بانک ملی ایران

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از بانک ملی ایران، گرچه کمک به رونق فعالیت بنگاه های اقتصادی و تامین مالی طرح های توسعه ای و زیربنایی همواره در دستور کار این بانک بوده است، اما نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «رونق تولید» سنگینی این وظیفه بر دوش بانک را بیشتر کرده است.

بانک ملی ایران ماهانه میلیاردها تومان به صورت مستقیم به واحدهای تولیدی تسهیلات پرداخت می کند و میلیاردها تومان نیز به صورت تسهیلات در اختیار کسانی قرار می دهد که قصد خرید کالای تولید داخل را دارند.

گرچه کمک به «رونق تولید» جزو امور جاری بانک ملی ایران است، اما دو اقدام اخیر در این حوزه، بسیار موثر بود.

در مورد نخست، این بانک پرداخت حقوق معوقه کارگران هپکو به میزان ۱۵ میلیارد تومان را تقبل کرد. موضوع هپکو مدتی است که به چالشی در حوزه تولید تبدیل شده است، اما با تدبیر مقامات بالادستی و همراهی بانک ملی ایران، این مساله حل شد.

به تازگی نیز مدیرعامل بانک ملی ایران در سفر به مشهد مقدس، برای حل مشکلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی، دستوری ویژه صادر کرد.

دکتر محمدرضا حسین زاده در جمع فعالان اقتصادی این استان با اشاره به این که نظام بانکی به ویژه بانک ملی ایران همواره حامی تولید، ایجاد اشتغال و صادرات کشور است، گفت: طبیعی است که در این مسیر ممکن است مشکلاتی هم بروز کند، اما من برای حل مشکلات فعالان اقتصادی استان دستور ویژه صادر کرده ام.

نجات بنگاه های اقتصادی بحران زده در تاریخچه فعالیت بانک ملی ایران بسیار مسبوق به سابقه است و فهرستی بلندبالا از اقدامات این بانک در کمک به بازگشت این واحدها به عرصه تولید می توان تهیه کرد.

اکنون که سال از نیمه گذشته است، برنامه ریزی جدی بانک ملی ایران برای کمک هر چه بیشتر به تحقق شعار سال تقویت شده و در آینده نه چندان دور اخبار مستند و دقیق تری از این اقدامات منتشر خواهد شد.