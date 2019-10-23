به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه در گفتگویی با اشاره به دستگیری سرشبکه کانال ضد انقلاب آمدنیوز توسط پاسداران گمنام امام زمان(عج) در سازمان اطلاعات سپاه و تاکید بر اینکه این اقدام مقتدرانه و غافلگیر کننده سردرگمی و حیرت توام با هراس ضدانقلاب و حامیان این عنصر مزدور از اشراف و اقتدار اطلاعاتی سپاه را به همراه داشته است، گفت: تلاش سراسیمه و منفعلانه سرویس‌های اطلاعاتی حامی مدیر کانال آمدنیوز که طی روزهای اخیر از زبان رسانه های آنها، با «هیجان سازی» به منظور ایجاد اختلال در روند اطلاع‌ رسانی صورت می پذیرد، حربه ای ناکارآمد و نخ نما شده است.

وی با تاکید بر اینکه ضرورتی برای تعجیل در بیان مطالب و جزئیات در خصوص سر شبکه این کانال ضد انقلاب وجود ندارد، گفت: با تدبیر، حکمت و عقلانیت جزئیات بیشتری در خصوص این اقدام اطلاعاتی پیچیده، در زمان لازم به اطلاع افکار عمومی و ملت شریف ایران خواهد رسید.

سخنگوی سپاه با اشاره به گمانه زنی ها و مباحث مطرح شده در روزهای اخیر در خصوص افراد مرتبط با سرشبکه کانال معاند آمد نیوز، گفت: با توجه به این که فرایند رصد و کنترل اطلاعاتی این عنصر مزدور در مدت طولانی صورت گرفته است، بخش عمده ای از اعضای شبکه زم شناسایی شده اند و دسترسی نسبتا مطمئنی به عوامل داخلی کمک کننده به این شبکه ضد انقلاب و سرویس‌های خارجی حامی آن وجود دارد و نیاز چندانی به اعترافات مرسوم توسط نامبرده نیست.

وی در ادامه تصریح کرد: بدیهی است مرتبطان و حامیان این کانال ضد انقلاب که متحمل ضربه سهمگین و سختی از سپاه شده اند، نوک پیکان تهاجم خود را به سمت مسئولان سازمان اطلاعات سپاه قرار دهند و در تلاش هستند افکار عمومی را از عملکرد این شبکه ضد انقلاب و ضد نظام و مردم منحرف کنند، اما دروغ پردازی ها و ایجاد سناریوهای فرعی خللی در روند پیگیری و اطلاع رسانی دقیق این پرونده ایجاد نخواهد کرد.

سخنگوی سپاه کارکرد کانال ضدانقلاب آمد نیوز را ناامن سازی افکار و اذهان مردم، ایجاد اختلاف بین ارکان مختلف نظام و شبهه افکنی در خصوص کارآمدی نهادها و بخش‌های مختلف عنوان و تاکید کرد: سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه نخواهد داد این عملیات بزرگ و افتخار آمیز با تلاش های شوم و مذبوحانه عده ای، فرصتی برای اختلاف در اقشار جامعه ایجاد کند.

سردار شریف در پایان اعلام کرد: در آینده ای نزدیک افکار عمومی در جریان بخشی از مسائل مربوط به سرشبکه کانال معاند آمدنیوز قرار خواهند گرفت و گزارشی در این خصوص از رسانه ملی پخش خواهد شد.