امیر سرتیپ خلبان محمد کریم عابدی در این گفتگو پیروزی انقلاب اسلامی و تسخیر لانه جاسوسی یک سال پس از آن را زمینه ساز کینه توزی کاخ سفید علیه ایران و واقعه طبس خواند .



به گفته وی در شامگاه چهارم اردیبهشت 1359 هجری شمسی هفت فروند هواپیماى غول پیکر نظامى 130 - C و هشت فروند بالگرد نظامى مجهز آمریکایى مرزهاى هواى جنوبى ایران را بدون کوچکترین مقاومتى پشت سر گذاشته و وارد حریم هوایى جمهورى اسلامى ایران می شوند که در آن هنگام یکى از پاسگاه‏هاى مرزى عبور آنها را گزارش مى‏دهد، امّا به دلایلى نامعلوم به آن گزارش ترتیب اثر داده نمى‏شود.

امیر سرتیپ عابدی اظهار داشت: دولتمردان کاخ سفید برای آنکه بتوانند به اهدافی که در صحرای طبس در پی آن بودند دست بیابند نزدیک به شش ماه در صحرای آریزونا نیروهای کماندوی ویژه خود را آموزش دادند.آمریکا در آن دوران با در اختیار گرفتن برخی از نیروهای منافق ایرانی ، در صحرای آریزونا که شبیه کویر لوت ایران است با مدرن ترین هلی کوپترها و قوی ترین کماندوها تمرینی را انجام می دهند تا حمله موضعی به ایران را هرچه زودتر انجام دهند و گروگان های خود را آزاد کنند، این در حالی بود که آمریکا تجربه حمله به ویتنام را نیز در کارنامه خود داشت .

عضو هیات پیگیری حادثه طبس گفت : دولتمردان کاخ سفید با طراحی عملیات طبس برعلیه ایران به دنبال آن بودند تا مراکز مهمى چون منزل امام خمینى"ره"، مراکز سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، مدرسه فیضیه، مقرریاست جمهورى، نخست وزیرى، ستاد کمیته مرکزى، انبارهاى مهمات ارتش را بمباران کنند و همچنین شخصیت‏هاى مهم مملکتى را از بین برده ویک حکومت سوسیال دموکرات به سبک آمریکایى و به ریاست شاهپور بختیار را در ایران را به روى کار آورند.

وی افزود : آمریکا وقتی دید که نمی تواند جاسوسان خود را که توسط دانشجویان در لانه جاسوسی به اسارت درآمده بودند را از ایران خارج کند دست به ترفندهای مختلفی زد تا بتواند به اهداف خود دست پیدا کند، ایران نیز در آن دوران با دستگیری این جاسوسان به دنبال آن بود تا به دولتمردان کاخ سفید بفهماند که دیگر حق تجاوز به مرزهای آبی و خاکی ایران را ندارد و از اهداف شوم خود مبنی بر تجزیه کردن ایران در آن دوران دست بردارد زیرا دولتمردان کاخ سفید با تمام قوا و تجهیزات نظامی سعی بر آن داشتند تا دکترین خود را در قبال ایران به اجرا درآورند.

سرتیپ عابدی شکست عملیات در صحراى طبس براى دولتمردان آمریکایى به طور اخص و مردم جهان به طور اعم را بسیار شگفت‏ آور و غیر منتظره و برخلاف مسایل علمى و تکنیکى خواند و گفت: در پی این واقعه از آن جا که هدف آمریکا نابودى انقلاب اسلامی ایران بود، نیروهاى انقلاب به ویژه امت مسلمان که به پیروى از رهبر خویش معابر و خیابانها را از شعار و فریاد مرگ بر آمریکا پر کرده بودند، بغض خود را بر علیه آمریکا بعد از حادثه طبس افزودند.

وی گفت: ازجانب دیگر آمریکا با دست زدن به این توطئه نافرجام، خود را بیش از گذشته در ایران اسلامى به عنوان استعمارگرى خون خوار و کینه توز مطرح کرد. هم چنین گروهک‏ هاى مخالف جمهورى اسلامى که تا آن زمان خود را ضد امپریالیست مى‏خواندند و مقابله و مبارزه جمهورى اسلامى با آمریکا را یک حرکت ظاهرى مى دانستند، بر اثر یورش نافرجام مذکور، تمامى رشته‏ هاى خود را پنبه یافتند و تمامى تحلیل‏ها و تفسیرهاى خود را مبنى بر این که ضد آمریکایى بودن ایران یک نمایش است بر باد رفته دیدند.

عضو هیات پیگیری حادثه طبس ادامه داد : پس از واقعه صحرای طبس ، رئیس جمهور وقت ، بنی صدر، دستور می دهد تا چند فروند هواپیمای جنگنده برای بمباران هلی کوپترها در صحرای طبس بمباران کنند اما امام خمینی (ره) پس از شنیدن این حادثه دستور تشکیل تیم ویژه ای برای بررسی این حادثه را می دهند و همان روز هم مرحوم آیت الله خلخالی در منطقه حضور پیدا کرده و تعدادی از کشته های آمریکایی را جمع آوری کرد، مدارکی هم جمع آوری کرده تا در دادگاه انقلاب به آنها رسیدگی شود و جالب اینجا بود که آمریکایی ها تمامی این صحنه ها را از طریق ماهواره رویت می کردند .

وی افزود : هیاتی متشکل از حضرت آیت الله خامنه ای نماینده امام در وزارت دفاع ، آقای هاشمی رفسنجانی عضو شورای انقلاب و شهید چمران و به اتفاق بنده و شهید خزائی که خلبان F4 بودند به عنوان کارشناس هواپیمایی در این تیم قرار گرفتیم . به علت اینکه هواپیما نمی توانست در آن منطقه فرود بیاید تصمیم گرفته شد به منطقه هشتم شکاری اصفهان رفته و از آنجا با هلی کوپتر عازم منطقه شویم . در منطقه با این صحنه روبرو شدیم: لاشه سوخته یک هواپیما ، چهار هلی کوپتر سوخته و دو هلی کوپتر خالی .



سرتیپ عابدی گفت : اولین کاری که صورت دادیم این بود که مراقب بودیم که تله نگذاشته باشند تا منفجر شویم ، پس از بازدید متوجه شدیم که دو تا از هلی کوپترها تقریباً سالم هستند . در هلی کوپترها به دنبال اسناد بودیم و متوجه نقشه ای داخل یکی از آنها شدیم که نقشه مسیر حرکت این هلی کوپترها از دریا تا تهران و از تهران تا مقصد بعدی را نشان می داد . همچنین به مدارک دیگری دست یافتیم که به زبان عربی ، فارسی و انگلیسی نوشته شده بود که اگر افراد گیر افتادند بتوانند با آن جملات خودشان را نجات دهند .

وی ادامه داد : بعد از اعلام بنده و شهید خزائی مبنی بر اینکه مدرک دیگری موجود نیست و مدارک به شهید چمران تحویل شد، کارمان پایان یافت و به سمت تهران حرکت کردیم.

پس از حدود بیست دقیقه پرواز با هلی کوپتر شنوک برای فرود اعلام وضع اضطراری کرد که پس از فرود، حضرت آیت الله خامنه ای دستور دادند تا به صورت دسته جمعی و در کنار یکدیگر ننشینیم بلکه به سه گروه تقسیم شویم و در اطراف هلی کوپتر در انتظار بمانیم ، زیرا ممکن بود جنگنده های ما هلی کوپتر را اشتباه گرفته و بمباران کنند. همه با فاصله پانصد متر از هلی‌کوپتر نشستند که آیت الله خامنه ای با تیم خود ، آقای هاشمی رفسنجانی با همراهانش و بنده به همراه شهید چمران و خزائی در کناری منتظر ماندیم . یکساعت انتظار ما به طول انجامید و در این زمان حضرت آیت الله خامنه ای به صحبت با همراهانشان از جمله سرهنگ دیزجی و سرهنگ سلیمی که بعدها به عنوان فرمانده کل ارتش انتخاب شد، مشغول بودند.

سرتیپ عابدی ادامه داد: پس از حدود یکساعت که هلی کوپتر تعمیر شد به اصفهان برگشتیم و از آنجا نیز به تهران عزیمت کردیم . من مامور پیگیری پرونده شدم و مسیر معکوس نقشه آنها (‌ آمریکایی ها) را با هلی کوپتر هوانیروز پرواز کردیم و به جنوب غربی گرمسار رسیدیم . آنجا استیشنی بود و در نقشه ده نقطه را علامت گذاری کرده بودند که با بررسی های بیشتر متوجه شدیم اشخاصی از طریق زمین به این منطقه آمده و محل اختفای هلی کوپترهای آمریکایی را آماده کرده بودند .

از منطقه طبس هم که نقشه را مطالعه کردیم یک منطقه به نام دربند بود که بین جاده کرمان به دیروک قرار داشت که آنجا سایت راداری داریم و آنها از آنجا حرکت کرده بودند و کمی جلوتر به دریاچه هامون می رسیدیم و در نقشه تعیین شده بود که یکی از هلی کوپترها در این منطقه زمینگیر شده بود و در منطقه دربند هم یکی دیگر از هلی کوپترها دچار مشکل شده بود و آنها با معضلی به طبس رسیده بودند . در نهایت ما به این نتیجه رسیدیم که آمریکایی ها با فرماندهی مستقیم کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا اخذ تصمیم می کنند تا بیایند و گروگان های خود را از ایران خارج کنند .

در آن دوران می دانستیم که آمریکا به دنبال آن است تا زهر خود را به ایران بریزد. آمریکا پس از اینکه دید نمی تواند از طریق نظامی با ایران مقابله کند شروع به ایجاد اختلال و جنگ روانی در ایران کرد که برخی از این جنگ های روانی موضوع ناوهای هواپیمابر آمریکا در خلیج فارس در دولت موقت بود که متاسغانه شیوع پیدا کرد .

سرتیپ عابدی در پایان خاطر نشان کرد: با تمام این اوصاف جمهوری اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) تمام تلاش خود را کرد تا نگذارد کردستان اولین نقطه ای که دشمنان نظام به دنبال تجزیه آن بودند، تجزیه شود .آمریکا در حمله به ایران در اردیبهشت ماه 1359 با تمام تجهیزات و نظامی پا به خاک ایران گذاشت که در نهایت تمامی نقشه های آمریکا تا کنون نافرجام مانده است.