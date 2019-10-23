در معرفی و ترویج فرهنگ و میراث خلیج فارس کم توجهی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، شبان میرشکرایی در مورد میراث ناملموس خلیج فارس گفت: در معرفی و ترویج فرهنگ و میراث خلیج فارس کم توجهی شده بنا داریم با برپایی چنین نشست های مهم با معرفی و کالبد شکافی داشته های ناملموس قدم های موثر برای پویایی و توسعه میراث های بجای مانده بخصوص در اقوام و سنتهای موجود در خلیج فارس برداریم.

وی گفت: ما جشن های بسیار بزرگی در خلیج فارس داریم میراثی که همواره دارای پیوست فرهنگی هستند.

وی توجه به میراث بجای مانده در آیین و نواهای سنتی و صیادی و نواهای موسیقیای محلی و آیین و سنت های اقوام سواحل خلیج فارس را مهم عنوان کرد و تلاش برای صیانت از فرهنگ و میراث بجای مانده از رسومات دریانوردی و صید مروارید که متاسفانه بعضا در حال فراموشی است را خاطر نشان شد.

وی بر پژوهش و تدوین تاریخ نامه شفاهی میراث بجای مانده تاکید کرد و افزود: اگر به این میراث فرهنگی و ناملموس توجه ویژه نشود از بین خواهند رفت، برماست قدر داشته های بی نظیر میراث ناملموس کشورمان را بدانیم و بتوانیم در جهت توسعه بوم گردی و گردشگری فرهنگی و تاریخی بهره لازم را ببریم.

میرشکرایی با معرفی کلمه میراث ناپدیدار به جای میراث ناملموس گفت باید به مفاهیم میراث فرهنگی یا همان میراث ناملموس (ناپدیدار) توجه ویژه شود از جمله مصداق ها ، اقدامات پاسدارانه ، برنامه ریزی ترویجی ، تاریخچه و بررسی روند توجه به میراث ناملموس .

وی وجود ذاتی میراث فرهنگی را حاصل تعامل اقوام در زندگی بشری دانست و گفت متاسفانه امروز از زندگی سنتی دور شده ایم که نیاز به بررسی و بازنگری و فرهنگ سازی و معرفی روزافزون آیین و سنت های اقوام و گویش ها داریم.

وی خاطرنشان کرد: در اکثر موارد میراث بجای مانده داشته های ناملموس ما میتواند آورده مادی داشته باشد و باید موزه ها و مکانهای مختلف تاریخی و بومی همواره بروز باشند در واقع نحوه معرفی و ترویج باید زنده و پویا باشد.

به گفته میرشکرایی، در برخی حوزه ها همچون ترویج و تولید صنایع دستی و سنتی موفق بوده ایم ولی در برخی موارد از جمله حفظ و حراست از قنات ناموفق عمل شده چه بسا اگر به حفظ و بقای قنات اهمیت داده می شد امروز با بحران آب در کشور مواجه نبودیم.

میرشکرایی افزود پویایی در معرفی میراث و موزه ها و داشته های فرهنگی و تاریخی بسیار مهم است وی اشاره ای به طرح نوروزگاه داشت و گفت پرونده نوروز پرونده مهم و بزرگی است برای آشتی دادن اقوام و ملتها و فرهنگ ها ، وی موضوع اصلی طرح نوروزگاه را معرفی داشته ها و میراث فرهنگی و سنت و آداب و رسوم توسط خود مردمان هر منطقه عنوان کرد که اجرای این طرح در نوع خود موفق بود

وی در ادامه به تاریخچه تاسیس سازمان یونسکو و همچنین نماینده گی ایران در این سازمان مهم به سال 1972 پرداخت و گفت: وقوع جنگ های جهانی باعث تاسیس چنین نهاد مهم جهانی شد ، بعد از جنگ جهانی دوم بر اثر تخریب و نابودی وسیعی داشته های و میراث تاریخی شهرها و کشورهای مختلف در اروپا بجهت حفظ و حراست از میراث فرهنگی و تاریخی طبیعی و فرهنگی کشورها این نهاد مهم پایه گذاری شد ، و ایران بعنوان عضو اصلی سازمان یونسکو آثار متعدد و بی شماری را طی 49 سال گذشته به ثبت رسانده است.

وی گفت: ایران، نقطه انتشار فرهنگ و تمدن بشری است و جزیره کیش می تواند دروازه معرفی و توسعه میراث فرهنگی آن باشد، کیش با حضور اقوام مختلف ایرانی و وجود میراث ناپدیدار تاریخی و فرهنگی و سنتی و حضور بومیان اصیل از پتانسیل بسیار بالای برای توسعه گردشگری در تمام زمینه ها دارد و می تواند دروازه گردشگری سنتی و فرهنگی ایران باشد ، وجود شهر حریره و موزه خانه بومیان و صید و صیادی و قنات تاریخی جزیره میراث گرانبهایی است که باید به این داشته ها اهمیت داده و استفاده بهینه شود.