کشف ۲۰ تن چوب قاچاق در کبودرآهنگ/ ۱۷.۵ تن کودشیمیایی کشف شد

سردار بخشعلی کامرانی صالح در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان کبودرآهنگ حین کنترل محورهای مواصلاتی به ۲ دستگاه کامیون مشکوک و آن ها را برای بررسی متوقف کردند.

وی افزود: طی بازرسی از این کامیون ها ۲۰ تن چوب قاچاق و فاقد مجوز که به سمت مرکز کشور حمل می شد، کشف و ۲ متهم در این خصوص با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به این که ارزش محموله کشف شده توسط کارشناسان یک میلیارد ریال برآورد شده است از کشف ۱۷ تن و ۵۰۰ کیلوگرم کود شیمیایی احتکار شده در شهرستان فامنین خبر داد.

وی گفت: با اشراف اطلاعاتی و تحقیقات گسترده ماموران پلیس آگاهی و امنیت عمومی شهرستان فامنین یک انبار کود شیمیایی احتکار شده شناسایی و در بازرسی از این انبار، ۱۷ تن و ۵۰۰ کیلوگرم (۳۵۰ کیسه ۵۰ کیلویی) کود شیمیایی که برای عرضه خارج از شبکه دپو شده بود، کشف و یک متهم در این خصوص به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به این که ارزش کالای کشف شده توسط کارشناسان، ۳۵۰ میلیون ریال برآورد شده است از مردم استان همدان خواست در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرند.