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۱ آبان ۱۳۹۸، ۱۷:۱۴

هفته هشتم لیگ برتر فوتبال؛

صفایی بازی سپاهان را سوت می‌زند/اکبریان برای تراکتور قضاوت می‌کند

صفایی بازی سپاهان را سوت می‌زند/اکبریان برای تراکتور قضاوت می‌کند

داوران هفته هشتم لیگ برتر فوتبال ایران که جمعه هفته جاری برگزار می شود مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی داوران قضاوت کننده در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال منتشر شد که در مهم ترین آن ها علی صفایی بازی فولاد مبارکه و سایپا را سوت می زند.

اسامی داوران به شرح زیر است:

جمعه سوم آبان

* ماشین سازی تبریز – نفت مسجد سلیمان
داور: امیر عرب براقی کمک ها: حسن انتظاری – علیرضا مرادی کمک داوران اضافی: محمدرضا تارخ – ایمان کهیش داور چهارم: حمید رضا کنعانی ناظر: فریدون اصفهانیان.

* شاهین شهرداری بوشهر – پرسپولیس تهران
داور: بیژن حیدری کمک ها: سعید قاسمی – فرهاد مروجی کمک داوران اضافی: حسن اکرمی – حمید حاج ملک داور چهارم: محمد جواد مداح ناظر: حیدر شکور

* فولاد مبارکه سپاهان – سایپا تهران
داور: علی صفایی کمک ها: آرمان اسعدی – رحیم حاجیلو کمک داوران اضافی: مرتضی منصوریان – حسین زمانی داور چهارم: محمدی علی پورمتقی ناظر: رحیم رحیمی مقدم

* پیکان – ذوب آهن اصفهان
داور: اشکان خورشیدی کمک ها: علی میرزابیگی – محمدرسول ذورقی کمک داوران اضافی: علی بای – محمدباقر پورباقر داور چهارم: محمدرضا مدیرروستا ناظر: حسن کامرانی فر.

* فولاد خوزستان – نساجی مازندران
داور: پیام حیدری کمک ها: علیرضا ایلدروم – مهدی شفیعی کمک داوران اضافی: امیرسامان سلطانی – سعاد وفاپیشه داور چهارم: فرزاد بهرامی ناظر: حسین عسگری.

* صنعت نفت آبادان – تراکتورسازی تبریز
داور: محمدرضا اکبریان کمک ها: سعید علی نژادیان – امیرمحمد داودزاده کمک داوران اضافی: یاسر همرنگ – کیوان علیمحمدی داور چهارم: میلاد قاسمی ناظر: مسحن ترکی.

* استقلال تهران – پارس جنوبی جم
داور: سیدرضا مهدوی کمک ها: امیررضا آشور ماهانی – احد سلطانی کمک داوران اضافی: کوپال ناظمی – مهدی مرجانزاده داور چهارم: یوسف مغروری ناظر: حاتم بک پور.

کد مطلب 4754654

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