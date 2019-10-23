به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی داوران قضاوت کننده در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال منتشر شد که در مهم ترین آن ها علی صفایی بازی فولاد مبارکه و سایپا را سوت می زند.

اسامی داوران به شرح زیر است:

جمعه سوم آبان

* ماشین سازی تبریز – نفت مسجد سلیمان

داور: امیر عرب براقی کمک ها: حسن انتظاری – علیرضا مرادی کمک داوران اضافی: محمدرضا تارخ – ایمان کهیش داور چهارم: حمید رضا کنعانی ناظر: فریدون اصفهانیان.

* شاهین شهرداری بوشهر – پرسپولیس تهران

داور: بیژن حیدری کمک ها: سعید قاسمی – فرهاد مروجی کمک داوران اضافی: حسن اکرمی – حمید حاج ملک داور چهارم: محمد جواد مداح ناظر: حیدر شکور

* فولاد مبارکه سپاهان – سایپا تهران

داور: علی صفایی کمک ها: آرمان اسعدی – رحیم حاجیلو کمک داوران اضافی: مرتضی منصوریان – حسین زمانی داور چهارم: محمدی علی پورمتقی ناظر: رحیم رحیمی مقدم

* پیکان – ذوب آهن اصفهان

داور: اشکان خورشیدی کمک ها: علی میرزابیگی – محمدرسول ذورقی کمک داوران اضافی: علی بای – محمدباقر پورباقر داور چهارم: محمدرضا مدیرروستا ناظر: حسن کامرانی فر.

* فولاد خوزستان – نساجی مازندران

داور: پیام حیدری کمک ها: علیرضا ایلدروم – مهدی شفیعی کمک داوران اضافی: امیرسامان سلطانی – سعاد وفاپیشه داور چهارم: فرزاد بهرامی ناظر: حسین عسگری.

* صنعت نفت آبادان – تراکتورسازی تبریز

داور: محمدرضا اکبریان کمک ها: سعید علی نژادیان – امیرمحمد داودزاده کمک داوران اضافی: یاسر همرنگ – کیوان علیمحمدی داور چهارم: میلاد قاسمی ناظر: مسحن ترکی.

* استقلال تهران – پارس جنوبی جم

داور: سیدرضا مهدوی کمک ها: امیررضا آشور ماهانی – احد سلطانی کمک داوران اضافی: کوپال ناظمی – مهدی مرجانزاده داور چهارم: یوسف مغروری ناظر: حاتم بک پور.