۳۳ درصد معاملات بورس همدان مربوط به خرید سهام بوده است

علی اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی هفته جاری بیش از ۱۲ میلیارد سهم و حق تقدم به ارزش تقریبی ۵۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در تالارهای بورس اوراق بهادار کشور معامله شد.

وی گفت: این هفته در بورس منطقه‌ای همدان نیز تعداد ۲۷ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۷۰۴ سهم متعلق به ۱۸۷ شرکت به ارزش ۱۶۹ میلیارد و ۸۵۳ میلیون و ۹۶۹ هزار و ۵۷۴ ریال مبادله شد.

اسکندری افزود: ۳۳ درصد از معاملات این هفته مربوط به خرید سهام و ۶۷ درصد نیز مربوط به فروش سهام بوده است.

مدیر بورس منطقه‌ای همدان اظهار داشت: همچنین طی این هفته ۴۵ نفر در دوره های آموزشی بورس که برای عموم علاقمندان برگزار می¬شود شرکت کردند و با مفاهیم بازار سرمایه و نحوه سرمایه¬گذاری در بورس آشنا شدند.

وی گفت: امروز چهارشنبه نیز شرکت های فولاد مبارکه اصفهان، پالایش نفت تهران و پالایش نفت تبریز بیشترین تاثیر را بر شاخص کل بورس داشتند.

اسکندری گفت: همچنین بانک تجارت، بانک ملت و بانک اقتصاد نوین پربیننده ترین شرکت های بورس بودند.

مدیر بورس منطقه‌ای همدان اضافه کرد: شاخص کل بورس در هفته جاری معادل ۳۰۵ هزار و ۸۰۷ واحد بود که نسبت به هفته گذشته ۳ هزار و ۸۳۳ واحد کاهش یافت.

وی یادآور شد: همچنین شاخص کل فرابورس هم با ۸۵ واحد کاهش به رقم ۳ هزار و ۷۸۳ واحد رسید.