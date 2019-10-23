قاتل مسلح فراری ظرف کمتر از پنج روز در بندرعباس دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، دادخدا سالاری در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در پی ورود شبانه اشخاص ناشناسی به منزلی واقع در شهر کرمان در آخر هفته گذشته و تیر اندازی به وسیله اسلحه کلانشیکف، خانم خانواده به قتل رسید.

وی ادامه داد: بلافاصله پس از وقوع این حادثه، بازپرس ویژه قتل در محل حاضر و با تشکیل تیم ویژه در پلیس آگاهی با توجه به معلوم نبودن هویت مهاجمان و اهمیت موضوع اقدامات لازم برای شناسایی قاتلان و مهاجمان مسلح انجام شد.

دادستان عمومی و انقلاب کرمان اظهار داشت: در نهایت با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، هویت قاتل و افراد مسلح همراه وی مشخص و عملیات ویژه ای برای دستگیری آنان آغاز شد.

سالاری افزود: پس از بررسی های انجام شده، مشخص شد که قاتل به همراهی همدستان خود پس از ارتکاب قتل به سمت استانهای مجاور متواری شده که با اقدامات پلیسی و تعقیبی، در نهایت قاتل مسلح در روز گذشته در بندرعباس ردگیری و توسط ماموران پلیس آگاهی دستگیر و به بزه قتل مسلحانه اعتراف کرد.

وی با اشاره به اینکه محل نگهداری سلاح نیز مشخص شده است، تصریح کرد: انگیزه قتل اختلافات و جنبه انتقام گیری بوده است.

دادستان عمومی و انقلاب کرمان در پایان ضمن تقدیر وتشکر از اقدامات موثر و انقلابی بازپرس ویژه قتل، فرماندهی انتظامی استان کرمان، ریاست پلیس آگاهی و مجموعه پلیس در شناسایی و دستگیری قاتل در کمتر از پنج روز، گفت: تلاش دستگاه قضایی استان و مجموعه پلیس، ایجاد امنیت پایدار برای شهروندان و مقابله جدی با جرائم خشن و تهدید علیه امنیت مردم است.