به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن موسوی روز چهارشنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج پلدختر اظهار داشت: سرپرست سابق فرمانداری پلدختر در شرایط سخت و در جریان وقوع سیل سکان این فرمانداری را به دست گرفت و شاهد هستیم که در عین حال با صبوری پذیرای بسیاری از تلخی ها بود که اینگونه تودیع در خور شأن نماینده ارشد دولت نبود.

وی با گله مندی از استاندار و معاون سیاسی استانداری لرستان، افزود: مسئولان استانی عادت کرده‌اند که برای نیم ساعت به پلدختر بیایند و برگردند که این امر قابل قبول نیست.

حجت الاسلام موسوی یادآور شد: مسئولان و فرماندار با توجه به شرایط سخت، آسیب ها و مشکلات سیل باید با قدرت و قوت وارد پلدختر شوند و کار خود را آغاز کنند و با حضور مردم معرفی و برنامه‌های خود را برای آنها بیان کنند.

وی با انتقاد از گزارشی از شبکه سراسری خبر در رابطه با مشکلات پس از سیل منتشر شد، افزود: این گزارش از زبان مسئولان و کسانی که ۱۰ تا ۲۰ دقیقه به پلدختر آمده و برگشته اند تهیه شده، در صورتی که مشکلات و سختی های پیش روی مردم سیل زده پلدختر را باید از مدیران این شهرستان جویا شد.

امام جمعه پلدختر گفت: کسانی که می‌خواهند از مشکلات شهرستان پلدختر گزارش تهیه کنند باید مسائل را از طریق مصاحبه با مدیران پلدختری پیگیر شوند.

وی، در این جلسه عملکرد فرمانده سابق سپاه پلدختر را خوب توصیف کرد و افزود: سرهنگ محمودوند در مراحل مختلف به ویژه در شرایط سخت سیل در پلدختر عملکرد موفقی داشته است و امید می رود که فرمانده جدید سپاه پلدختر نیز که از نیروهای مومن و برخاسته از دل مقاومت بسیج است سکان‌دار این جایگاه بسیار خطیر در پلدختر باشد.

حجت‌الاسلام موسوی، دفتر امام جمعه پلدختر را خانه دوم سپاه دانست و یادآور شد: همه باید در راه پاسداری از کیان و نظام اسلامی گام برداریم.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری افزود: انقلابی زیستن و انقلابی ماندن یکی از مولفه های قدرت سپاه است، که هر روز به ارتقای ائتلاف کیفیت این نهاد می افزاید.