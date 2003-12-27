اعزام 120 دانشجوي دانشگاه صنعتي شريف به منطقه زلزله زده بـم

به گزارش خبرگزاري "مهر" در پي اعزام حدود 40 نفر از دانشجويان دانشگاه شريف در دو روز گذشته توسط هواپيماهاي هلال احمر به بـم ، شنبه شب نيز كارواني متشكل از 120 نفر از دانشجويان اين دانشگاه به مناطق زلزله زده اعزام شدند.

اين دانشجويان كه توسط ستاد دانشجويي كمك به زلزله زدگان در دانشگاه شريف سازماندهي شده اند، توسط 5 دستگاه اتوبوس ولوو كه توسط شهرداري تهران در اختيار دانشجويان قرار داده شده است به منطقه بم عزيمت كردند.

روز شنبه در ساختمان مركزي دانشگاه (ابن سينا) نيز در محل «ستاد كمك رساني»، حجم زيادي از كمك هاي دانشجويان از جمله پتو و پوشاك و نيز كمك هاي نقدي جمع آوري شده بود كه توسط اين كاروان به منطقه فرستاده شد.

در اين ستاد، تمامي گروه هاي دانشجويي دانشگاه، از جمله بسيج دانشجويي، انجمن اسلامي، گروه ياريگران، هياتهاي دانشجويي، گروه فرداي سبز ، جنبش عدالتخواهي و ساير گروه ها حضوري فعال دارند.