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۴ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۵:۰۳

معاون وزیر کشور در پاسخ به مهر :

گزینه پیشنهادی مجمع نمایندگان هرمزگان از پذیرش استانداری انصراف داد

گزینه پیشنهادی مجمع نمایندگان هرمزگان از پذیرش استانداری انصراف داد

حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌پور معاون پارلمانی وزیر کشور با رد ادعای نمایندگان استان هرمزگان گفت که استاندار هرمزگان به پیشنهاد وزیر کشور تعیین شده است .

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی پورمعاون پارلمانی وزیر کشور که در پایان جلسه علنی امروز با خبرنگاران سخن می گفت اظهارداشت: مجمع نمایندگان هرمزگان یک گزینه بومی برای استانداری معرفی کرد که ازسوی وزارت  کشور بررسی و واجد شرایط لازم برای تصدی این مسئولیت تشخیص داده شد.

وی افزود: فرد یاد شده درآخرین لحظات برای معرفی به دولت ازقبول تصدی استانداری هرمزگان انصراف داد وگزینه های دیگری که وجود داشتند مورد بررسی قرار گرفتند و از میان آنها صاحب محمدی برای  تصدی مسئولیت در نظر گرفته شد.

موسی پور تصریح کرد: نمایندگان هرمزگان از گزینه‌های مختلف مطرح برای استانداری اطلاع داشته اند و این موضوع که تعیین استاندار بدون آگاهی آنها صورت گرفته صحت ندارد و عجیب است.

معاون وزیر کشور خاطر نشان کرد: وزیر کشور گزینه پیشنهادی را روز یکشنبه به هیات دولت معرفی کرد و هیات وزیران پس از استماع برنامه های فرد پیشنهاد شده او را به عنوان استاندار جدید هرمزگان برگزیدند.

گفتنی است، صبح امروز 5 نماینده استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در اعتراض به انتخاب استاندار جدید که مدعی بودند بدون اطلاع آنها تعیین شده از نمایندگی استعفا داده و در صحن علنی مجلس حضور نیافتند.

کد مطلب 475484

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