بیشترین سود اردوی ترکیه به بانوان می رسد / هنوز مربی خارجی به ما معرفی نشده است

نائب رئیس فدراسیون تکواندو در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب گفت: این اردو به طور مشترک با تیم تکواندو ترکیه برگزار می شود و این در حالی است که تکواندو کاران ترکیه در این بخش بسیار خوب و تکنیکی هستند و از این نظر بیشترین سود تمرینات به نفع بانوان می باشد.

وی ادامه داد: متاسفانه بعد ازپایان قرارداد شن مربی کره ای این رشته، هنوز موفق نشده ایم مربی جدیدی را برای این تیم استخدام کنیم. البته درخواست خود را به فدراسیون جهانی داده ایم اما پاسخی به ما نداده اند. به همین خاطر در حال حاضر این تیم تمرینات خود را زیر نظر دو مربی ایرانی یعنی مداح و آذرمهر و زیر نظر مستقیم نظرات سرمربی مردان آقای ذولقدر ادامه می دهند.

عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: ورزشکاران ما در بخش بانوان رشد خوبی داشته اند اما میدان رقابتهای جهانی سخت است بنابراین نمی توان به راحتی برای ان پیش بینی کرد.

عرب عامری در خصوص اینکه چرا تیمهای باشگاهی بانوان در مسابقاتی چون جام باشگاه ها شرکت نمی کنند گفت: در بخش باشگاهی مانند رقابتهای آسیایی و جهانی هنوز قانون مدونی در جهان وجود ندارد و به همین خاطر این مسابقات در بخش بانوان برگزار نمی شود بنابراین تیمهای ما هم نمی توانند به این دیدارها اعزام شوند.

نعمتی ، شیخی ، ساعی ، حیدری ، نظامی ، خوش جمال فکری ، شازده احمدی ، رضایی و قادری با مربیگری مداح و آذرمهر به عنوان اعضای تیم ملی بانوان ساعت 3 بامداد فردا راهی استانبول ترکیه می شوند.