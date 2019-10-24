اعزام ۳۰۰ هیئت مذهبی مازندران به مشهد مقدس

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصرشکریان امیری صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن عرض تسلیت بمناسبت فرا رسیدن رحلت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و شهادت جان‌سوز امام حسن مجتبی(ع) و شهادت هشتمین اختر تابناک امامت و ولایت حضرت امام رضا (ع)، اظهار داشت: ۲۵ هزار مازندرانی در قالب ۳۰۰هیئت مذهبی مراسمات دهه آخر صفر را در جوار ملکوتی ثامن الحجج حضرت علی بن موسی الرضا (ع) ، برگزار می کنند.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت هر چه باشکوه تر برگزار شدن مراسم دهه آخر صفر و احیاء پیاده روی زائرین به حرم مطهر آقا علی بن موسی الرضا (ع) ، افزود : معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) فرمودند این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است و پیروزی انقلاب اسلامی در پرتو همین گفتمان شکل گرفته است و باید برای هرچه باشکوه تر برگزار شدن این مراسم ها و شعائر مذهبی تلاش و همت مضاعف داشت.

استاد حوزه های علیمه و دانشگاه های مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تبلیغ و اهمیت آن در اینگونه مراسم ها اشاره کرد و تصریح کرد |: با توجه به اعزام 300هیات مذهبی به مشهد مقدس و تشرف 25هزار مازندرانی در جوار ملکوتی آقا علی بن موسی الرضا(ع) به موضوع اعزام مبلغ هم در راستای هرچه باشکوه تر برگزار شدن این مراسمات توجه ویژه شده است و اعلام کرده ایم که هیچ هیئات مذهبی بدون روحانی نباشد و این آمادگی وجود دارد که برای هیئات مذهبی اعزام صورت گیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران در ادامه ضمن اشاره به بازدیدها از هیئات مذهبی مستقر در مشهد مقدس ، خاطر نشان کرد: طبق سنوات گذشته نماینده محترم ولی فقیه ، استاندار استان ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فرمانداران، ائمه جمعه و جماعات برخی از شهرهای مازندران و رئیس شورای هیئات مذهبی و رئیس کانون مداحان و شاعران آیینی در این سرکشی و بازدید حضور دارند.

حجت الاسلام ناصرشکریان امیری دربخش پایانی سخنان خود با اشاره به حضور برخی هیئات مذهبی در پیاده روی اربعین حسینی و خدمت به زوارالحسین (ع) در اربعین ۱۴۴۱قمری ، بیان داشت : برخی از هیئات مذهبی حاضر در پیاده روی اربعین حسینی ۱۴۴۱قمری هم در مراسمات دهه آخر صفر مشهد مقدس حضور دارند و این نشانه اوج دلدادگی و عشق به اهل بیت عصمت و طهارت(ع) است که باید پیاده روی به حرم مطهر حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا(ع) هم مورد توجه بیشتری قرار گیرد و امیدواریم خلق حماسه اربعین حسینی و این قبیل اجتماعات عظیم معنوی زمینه تعجیل در ظهور حضرت ولی عصر (عج) را فراهم کند.

این مسئول فرهنگی در پایان با اشاره به برنامه ریزی دشمن در جهت کمرنگ کردن شعائر دینی و مذهبی در جوامع اسلامی ، اظهار داشت: زندگی گهربار نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و ائمه معصومین (ع) سرشار از معنویت بود و محبت و مودت و باید این سبک زندگی و سیره و منش الگوی علمی و عملی مسلمانان جهان باشد و برابر تمامی فتنه انگیزی ها و توطئه های دشمنان باید هوشیار و بصیر بود.