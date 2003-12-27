آواربرداري بسيار ضعيف است؛ تا كمتر از يك ماه ديگر هم آواربرداري تمام نمي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، علي هاشمي كه ديروز به اتفاق ابوترابي، سهيلا جلودارزاده، سقايي و خسرو دبستاني با حكم رئيس مجلس شوراي اسلامي به شهرستان بم سفر كرده بود ، گفت: 70 هزار جمعيت شهرستان بم يا زير آوار و يا آواره هستند.

وي با بيان اينكه ده هزار مجروح حادثه به شهرهاي ديگر اعزام شده اند مشكل اساسي را نبود ماشين آلات سنگين، لودر، بيل مكانيكي و ... ذكر كرد وگفت: درصد كمي آوار برداري شده و مشكل عمده در بم اكنون آوار برداري است و فكر نمي كنم كمتر از 20 روز تا يك ماه ديگر، آوار برداري به اتمام برسد.

نماينده مردم رفسنجان گفت: در بافت قديم شهر بم و كوچه هاي باريكي كه وجود دارد ، تخريب شديدتر بوده اما به دليل عدم رعايت استانداردهاي مهندسي، ساختمان هاي جديد هم به شدت فروريخته است.

وي افزود: تا كنون 5200 كشته حادثه، دفن شده اند كه اكثرا به صورت دسته جمعي دفن شده اند و پيش بيني مي شود كه به همين اندازه هم زير آوار باشند.

وي از احتمال زنده بودن برخي از كساني كه زير آوار مانده اند خبر داد و گفت: 70 نفر از افرادي كه از زير آوار در آورده شده اند زنده بوده اند.

وي گفت: مجموعاً مديريت بحران موفق عمل كرده اما در برخي بخش ها ضعف هايي وجود دارد. وي افزود: انتقال مجروحين بسيار خوب بوده و در بخش راه اندازي فرودگاه، ستاد بحران بسيار موفق عمل كرده به طوريكه بعد از 4 ساعت از حادثه، فرودگاه راه اندازي شد در بخش وصل برق نيز موفق بوده اما در خصوص آب مشكل اساسي وجود دارد. در بحث توزيع كمك ها نيز مشكلات زيادي وجود دارد و آوار برداري بسيار ضعيف است.

نماينده مردم رفسنجان با بيان اينكه بيش از 90 درصد ارگ بم تخريب شده است، گفت: شديدترين قسمت زلزله در ارگ بم بوده به طوريكه براساس پيش بيني كارشناسان شدت زلزله در سطح بيش از 7 ريشتر بوده در حاليكه در عمق 3/6 ريشتر بوده است.

هاشمي با بيان اينكه بايد مواظب سوء استفاده برخي از افراد بود، بر تجهيز نيروهاي اخير تاكيد كرد و گفت: بعد از اتمام نجات انسان ها، گروههاي كارشناسي براي بازسازي ارگ بم اقدام خواهند كرد.

علي هاشمي همچنين تصريح كرد كه در بودجه سال آتي و امسال به عنوان اصلاحيه در رديف بودجه براي حوادث غير مترقبه و حادثه بم رديفي اختصاص داده خواهد شد