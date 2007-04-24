چند خبر از قایقرانی

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین اردوی تیم ملی کاناپولو بانوان به مظنور حضور در قابتهای قهرمانی آسیا در کره و قهرمانی جهان در کانادا با حضور 14 ورزشکار برتر کشور از 5 استان برگزار می شود. در این اردوی 14 روزه که از روز هشتم اردیبهشت ماه در شهر اراک برگزار می شود، میترا خباز، لیلا خلیلی، فرشته ترک نشان، زهرا نیلی، دلارام مرزآبادی، بهنوش رحمانی، فاطمه کشانی، شیوا مولوی نیا، ریحانه عمرو، شایسته مولوی ، الهام تحقیقی و سونیا گماری زیر نظر محبوبه صنعتی تمرینات خودر ا پی می گیرند.

سومین مرحله اردوی کاناپولوکاران جوان

سومین مرحله ازاردوی تیم ملی کاناپولو جوانان در بخش پسران از روز جمعه هفتم اردیبهشت ماه اردوی خود را زیر نظر ثمری، آبش زاده و شهربانیان و در شهرستان خرم آباد برگزار می کنند. در این اردوی 14 روزه در مجموع 16 ورزشکار از 7 استان حضور خواهند داشت. اسدی، موسی پور، خیرالهی، رودخانه ای، حسین پور، اویسی، رحمتی، حق جو، بیژنی ، حاج محمد ولی، تازیک از دعوت شدگان به این اردو می باشند.

برگزاری رقابتهای آبهای آرام

مسابقات کاپ یک قهرمانی کشور در رشته آبهای آرام در رشته کایاک و کانو کادایی در مسافتهای 500، 1000 و 1500 متر در رده های سنی جوانان، نوجوانان و بزرگسالان با حضور بانوان و مردان برگزار می شود. این دیدارها در بخش بانوان 12 و 13 اردیبهشت ماه و مردان در تاریخهای 19 و 20 اردیبهشت ماه در محل مجموعه ورزشی ازادی تهران پی گیری خواهد شد.

رقابتهای قهرمانی دراگون بت مردان

دومین دوره رقابتهای قهرمانی دراگون بت مردان ایران با حضور 13 تیم پایان هفته جاری در دریاچه آزادی برگزار می شود. این مسابقات با حضور تیمهای منتخب استانها انجام می شود که برترینها به اردوی تیم ملی دعوت خواهند شد.