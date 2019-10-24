پیشگیری در اولویت نظام سلامت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ملک زاده پیش ازظهر پنجشنبه در همایش پژوهش و فناوری در ایران و افق های آینده در سالن همایش بیمارستان آیت اله روحانی با بیان اینکه پیشگیری باید در اولویت های نظام سلامت قرار گیرد تا بتوان از بسیاری مشکلات بعد از بیماری جلوگیری کرد افزود: دانشگاه علوم پزشکی بابل باید با ارائه طرح های کلان فراتر از طرح های ارائه شده در جامعه در راستای ارتقای سلامت گام بردارد و در این زمینه نیز باید به کیفیت ارتقای سلامت نیز توجه بیشتری شود.

وی ادامه داد: در سال های آینده باید در راستای پژوهش شاخص های موجود و ارزشیابی کیفی تغییر کند و در بسیاری از شاخص های موجود تفکر بیشتری شود.

معاون تحقیقات وزارت بهداشت مطرح کرد: در حال حاضر بسیاری ازمجلات موجود در دانشگاه ها در راستای امتیاز گرفتن گام برداشته است و کمتر به ارتقای سطح دانش آن توجه شده است ودر این راستا در حال حاضر از ارائه چنین مجوزهایی در این وزارتخانه جلوگیری شده است تا بتوانیم کیفیت این مجلات را بالا ببریم

ملک زاده در بخش دیگری از سخنانش ادامه داد: نیروی انسانی از جمله مشکلات در سطوح مختلف کشور شده است که باید در دانشگاه ها این مشکل حل شود زیرا دولت امکان جذب نیرو را ندارد وبرای راه اندازی و توسعه تحقیقات باید نیروی انسانی در دانشگاه ها مدیریت شود وبرای پیشرفت در علم نیزباید از نیروهای متخصص استفاده شود.