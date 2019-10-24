به گزارش خبرنگار مهر، رضا کریمی پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم بازدید و افتتاح چندی از پروژه‌های عمرانی بیمارستان تأمین اجتماعی سبلان اردبیل عنوان کرد: به منظور توسعه خدمات درمانی دغدغه‌های موجود برای ارتقای زیرساخت‌ها با جدیت توسط نمایندگان مردم استان اردبیل در مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود.

وی افزود: مجمع نمایندگان استان توسعه کمی و کیفی خدمات درمانی را در اولویت خود قرار داده و از فرصت‌های مختلف برای جلب منابع اعتباری و نگاه مثبت مسئولان ملی به توسعه خدمات مورد انتظار بهره می‌گیرد.

رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل یادآور شد: اینکه بخشی از خدمات درمانی تأمین اجتماعی اردبیل مربوط به سال ۱۳۷۵ باشد، زیبنده استان نیست و باید امکانات موجود به روز رسانی و زیرساخت‌ها ارتقا یابند.

کریمی با قدردانی از تلاش‌های اخیر برای رفع موانع و مشکلات خدمات درمانی تأمین اجتماعی، ادامه داد: تجهیز و بهره برداری مناسب مرکز شماره ۲ درمانگاه تأمین اجتماعی اردبیل از دیگر درخواست‌هایی بوده که در حوزه درمانی مورد انتظار است.

گفتنی است در ادامه این مراسم ضمن بازدید از پروژه‌های انجام یافته، درمانگاه تخصصی سبلان نیز به بهره برداری رسید.