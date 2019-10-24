ظرفیت هیئت های مذهبی برای برنامه های فرهنگی و ورزشی استفاده شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن میرزایی ظهر پنج شنبه در سومین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان فردوس به ظرفیت مهم هیئت های مذهبی اشاره و افزود: باید هیات مذهبی از استفاده تک بعدی و اینکه فقط در ایام محرم و عزاداری از آنها استفاده شود خارج و برای برنامه های فرهنگی و ورزشی جوانان در طول سال مورد استفاده قرارگیرد.

وی تصریح کرد: جوانان در فردوس با کمبود امکانات مواجه هستند از یک طرف می گوییم باید جوان را نگه داریم و از طرف دیگرامکاناتی برای او فراهم نکرده ایم.

وی اولین گام در حوزه جوانان را مطالعه و بررسی ابعاد مختلف نیازهای این قشربرشمرد و تاکید کرد: حرکت به سمت طرحهای کم هزینه مانند گسترش ورزش های همگانی و استفاده از ظرفیت هیات مذهبی می تواند بخشی از نیاز ما را برطرف کند.

در ادامه این جلسه برخی اعضای جلسه به بیان کمبودها و مشکلات حوزه جوانان پرداختند که تعطیلی هیئت تنیس روی میز شهرستان، مشکل تامین هزینه های سالن های ورزشی و بحث خودگردانی آنها، لزوم توجه به نشاط و سرزندگی در جوانان، لزوم اختصاص ساعاتی خاص به ورزش دختران دانشجوونبود نمازخانه و امکانات رفاهی در شهرک صنعتی فردوس از جمله مهمترین آنها بود.

در این جلسه حجت الاسلام آزاد رئیس اداره تبلیغات اسلامی آمادگی هیئت های مذهبی را برای استفاده ازسالن های هیئت ها برای برنامه های جوانان اعلام و گفت: در صورتی که اداره ورزش و جوانان امکانات فرهنگی و ورزشی در اختیار مسئولان هیات قرار دهد هیچ گونه مشکلی برای استفاده از فضای هیات وجود ندارد و ما از این برنامه ها استقبال هم می کنیم.

در ادامه مقرر شد از سوی اداره ورزش و جوانان شهرستان شطرنج و دارت در اختیار هیات مذهبی قرار گیرد و هیاتی که امکان نصب تور والیبال نیز درآنها وجود دارد همکاری لازم ازصورت گیرد.

همچنین دغدغه برخی سمن ها برای افزایش ساعات کار پارک بانوان نیز مطرح شد که مقرر شد شهرداری فردوس نسبت به افزایش ساعات کار پارک بانوان اقدام کند.