به گزارش خبرنگار مهر، داگلاس نقش وکیلی را بر عهده دارد که به وکالت از یک مادر تنها اهل تگزاس که در پی یک حادثه رانندگی فلج شده، فورد را به دادگاه می کشاند. فیلمنامه را استفن جرارد بر مبنای کتابی به همین نام نوشته آدام پننبرگ می نویسد که سال 2003 منتشر شد.



فیلم "بی‌تفاوتی فاجعه‌آمیز" داستان تاب ترنر (داگلاس) وکیلی زبردست را بیان می کند که بیشتر پرونده های حقوقی خود را با پیروزی به پایان رسانده است. او موفق می شود به وکالت از دانا بیلی، زنی که خودرو فورد او سال 2000 واژگون شد، نه تنها این کمپانی را وادار به پرداخت غرامت کند، بلکه آرزوی واقعی این زن را هم تحقق ببخشد: رئیس کمپانی پیش او برود و عذرخواهی کند.



داگلاس درباره نقش آفرینی در این فیلم به ورایتی گفت: "فرصت پیدا کرده ام در نقشی متفاوت ظاهر بشم. من یک بار در "جذابیت مرگبار" نقش یک وکیل را بازی کردم، هر چند آن فیلم چندان با قانون و قضاوت سر و کار نداشت."



داگلاس در 1987 برای بازی در فیلم "وال استریت" الیور استون برنده اسکار بهترین بازیگر مرد شد. او که پسر کرک داگلاس و همسر کاترین زیتا جونز است، در چند سال اخیر کمتر در سینما فعالیت داشته است. داگلاس پس از سه سال دوری از سینما سال گذشته در دو فیلم "تو، من و دوپری" و "قراول" نقش آفرینی کرد.

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