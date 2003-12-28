فراخوان پاسداران و بسيجيان براي امدادرساني به زلزله زدگان

به گزارش خبرگزاري مهر در اين اطلاعيه آمده است: در سپيده دم آدينه اي سرد و خزان بار، قاصدك اجل خبر از حادثه اي عظيم و بهت آورمي داد. مردان و زنان مومني كه براي راز و نياز با خداي خويش به پا مي خاستند و كودكان معصومي كه درروياهاي خوش كودكانه با فرشتگان همسفر بودند، ناگاه در ميان غرش لرزش زمين گرفتار آمده و در زيرخروارها آواربه خواب ابدي فرو رفتند.

آري! اين بار، زلزله قطعه اي از ميهن اسلامي را فرا گرفت كه مردم خوب و با صفايش، به سخت كوشي و تلاش در معيشت و فداكاري و ايثار در طريق شريعت، شهره آفاق بودند. جاي جاي جبهه هاي جنوب و غرب و برگ برگ دفتر حماسه هشت سال دفاع مقدس، معطر از دليريها و پايمرديهاي سلحشوران خطه "بم" است و نخلهاي سرافراز و ستبر " بم" گواه رشادت واستواريشان.

اما اكنون بسياري ازآن حماسه آفرينان كه يا زخم دشمن را برتن داشتند و يا داغ عزيزان شهيدشان را دردل، خود به ديارجانان سفر كردند.

در ادامه اين اطلاعيه خطاب به بسيجيان و سپاهيان آمده است: شما كه در عرصه هاي ايثاراسوه همگان بوده ايد، و درسختيها و ميدانهاي حادثه و خطر پيشتاز و سپر بلاي مردمتان، جا دارد امروز هم دست ياري از آستين برون آوريد و بار ديگر حماسه اي ديگر را رقم زنيد.

هموطنان آسيب ديده در زمين لرزه "بم" با چشماني گريان، دلهايي سوخته و پيكري مجروح، چشم انتظار لشكريان صاحب الزمانند.

امروزروزي است كه مي بايست تمامي توان وامكانات سپاه در راه ياري رساندن به اين مردم مظلوم، سخاوتمندانه و بي دريغ بسيج شود.

اكنون "والفجر" ديگري در پيش است و سپاهيان محمد (ص) طلايه دار آن ، پس يا علي مدد! در ادامه كمكها و فعاليتهاي انجام شده، با حضور جانانه خود و خانواده محترم در صحنه ايثار و اهداء كمكهاي نقدي و غير نقدي توسط پايگاههاي مقاومت بسيج سراسر كشور و نيز اختصاص حداقل يك روز حقوق خود جهت اين امرخداپسندانه به نداي رهبر سوگوارمان لبيك گوييم.