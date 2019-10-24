مشارکت خیران ویژگی شاخص استان یزد در بحث درمان

به گزارش خبرنگار مهر، سید کامل تقوی نژاد امروز در سفر خود به استان یزد با بازدید از برخی پروژه های درمانی شهرستان میبد اظهار داشت: وزارت بهداشت به تعهدات خود عمل کرده و پروژه‌های بخش درمان میبد نیز با توجه به مقتضیات و شرایط مالی در اولویت انجام تعهدات قرار می‌گیرد.

وی افزود: مشارکت و فعالیت موثر خیران استان یزد در ساخت و سازها و توسعه زیرساخت‌های بخش سلامت از ویژگی برجسته این استان در مقایسه با بسیاری از مناطق کشور است.

تقوی نژاد ادامه داد: پروژه‌های بازدید شده در ۱۱ بیمارستان استان در قالب توسعه، جایگزینی و بازسازی تا به حال پیشرفت چشمگیری داشته‌ و با در کنار هم قرار گرفتن منابع وزارتخانه، دانشگاه و خیران به زودی مردم شاهد بهره برداری از این پروژه‌ها خواهند بود.

مدیر بیمارستان امام جعفر صادق(ع) میبد نیز گفت: تکمیل فاز یک توسعه بیمارستان میبد که نزدیک به ۱۰ سال است ساخت و ساز آن شروع شده، به ۱۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

ذبیح‌الله برجسته افزود: در یک سال و نیم اخیر که ساخت و ساز این پروژه فعال شده، نزدیک به ۱.۵ میلیارد در آن هزینه شده ‌است.

وی همچنین با اعلام اختصاص ۵ میلیارد تومان اعتبار مصوب وزارتخانه به دانشگاه علوم پزشکی یزد برای هزینه دراین طرح افزود: مقرر شده از این میزان اعتبار حدود ۳ میلیارد تومان در بخش تاسیسات هزینه شود که تا به حال ۴۴۰ میلیون تومان جذب شده و باقیمانده اعتبار نیز با ارائه صورت هزینه بخش تاسیسات از سوی پیمانکار، پرداخت می‌شود.