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۲ آبان ۱۳۹۸، ۲۰:۰۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

نقاط حادثه خیز شهرستان کنارک اصلاح می شود

نقاط حادثه خیز شهرستان کنارک اصلاح می شود

زاهدان - معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور گفت: علی رغم کمبود منابع مالی نقاط حادثه خیز شهرستان کنارک اصلاح می شود.

خداداد مقبلی در بازدید از اسکله صیادی «کلات» بخش «زرآباد» شهرستان کنارک در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در بحث نگهداری و ایمن سازی جاده ها از طریق اعتبارات استانی و ملی پیگیر هستیم و تمامی آبنماهای مسیر کنارک تا زرآباد لوله گذاری می شوند.

وی ادامه داد: همچنین ماشین آلاتی جهت تجهیز راهدارخانه بخش زرآباد در نظر گرفته شده است تا در مواقع بحران به یاری مردم بشتابند.

معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور با اشاره به حمایت دولت از سرمایه گذاران حوزه ساحلی افزود: زیرسازی و آسفالت جاده دسترسی منتهی به بندر «کلات» به عنوان مجهزترین اسکله صیادی جنوب شرق کشور در دستور کار قرار دارد.

مقبلی بیان کرد: روشنایی بلوار خلیج فارس شهر زرآباد، روشنایی خیابان دو بانده از پایگاه هوایی تا انتهای نیروی دریایی شهر کنارک و روشنایی روستای کهیر با همکاری دهیاری انجام خواهد شد.

فرماندار شهرستان کنارک نیز اظهار داشت: با راه اندازی جاده ترانزیتی کنارک به جاسک شاهد شکوفایی و رونق چشمگیر منطقه در همه بخش ها خواهیم بود.

حمیدالدین یوسفی ادامه داد: با توجه به فاصله بخش زرآباد با مرکز شهرستان باید یک اداره راه مستقل  برای این بخش در نظر گرفته شود.

کد مطلب 4755392

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