امروز در تاريخ

شهادت آيت الله غفاري :

در چنين روزي در سال 1353هجري شمسي آيت الله حاج شيخ حسين غفاري به دست عمال ساواك به شهادت رسيد. شيخ حسين غفاري آذر شهري در سال 1335 ه ق برابر با 1295 ه ش در روستاي آذر شهر تبريز ديده به جهان گشود . وي دوران مقدماتي تحصيلات خود را در زادگاهش سپري كرد و پس از آن رهسپار تبريز شد . آن شهيد والا مقام در سال 1324 ه ش عازم قم شد و در آنجا به فراگيري دروس خارج فقه و اصول نزد حضرت آيات عظام بروجردي ، فيض قمي و خوانساري پرداخت . در سال 1340 ه ش زماني كه حسنعلي منصور نخست وزير وقت ، طرح انجمن هاي ايالتي و ولايتي را مطرح ساخت. آيت الله غفاري به شكل گسترده با ماهيت آن به مخالفت پرداخت . وي در سال 1342 ه ش همزمان با قيام پرشور مردم ، به سخنراني عليه رژيم منحوس پهلوي پرداخت و همين امر موجب شد كه توجه رژيم پهلوي به او معطوف گردد . به همين دليل عمال رژيم ، ايشان را در شب دوازدهم محرم همان سال دستگير و بازداشت كردند . ايشان پس از مدتي آزاد شد اما دوباره در سال 1350 به زندان افتاد . آن شهيد والا مقام در بين سالهاي 50 تا 53 ه ش مبارزات خود را به شكل بارزتري به منصه ظهور نشاند و سرانجام براي بار سوم در سال 1353 دستگير و زنداني شدند . اما اين بار ايشان تحت شديد ترين شكنجه هاي ساواك قرار گرفت . وي سرانجام در ساعت 14 چنين روزي در سال 1353 ه ش به در جه رفيع شهادت نايل آمد .



تشكيل نهضت سواد آموزي :

درچنين روزي در سال1358هجري شمسي فرمان حضرت امام خميني ره براي تشكيل نهضت سوادآموزي

صادرشد.



متن پيام امام خميني ره به اين شرح است :

بسم الله الرحمن الرحيم

ن و القلم و ما يسطرون

ملت شريف ايران مي دانيد كه در رژيم گذشته آنچه بر ملت مبارز ايران سايه افكنده بود ، علاوه بر ديكتاتوري و ظلم ، تبليغات بي محتوا و هيچ را همه چيز جلوه دادن بود . ملتي كه در همه ابعاد از حوايج اوليه محروم بود وانمود مي شد كه در اوج تر قي است . از جمله حوايج اوليه براي هر ملت در رديف بهداشت و مسكن بلكه مهمتر از آنها، آموزش براي همگان است . مع الاسف كشور ما وارث ملتي است كه از اين نعمت بزرگ در رژيم سابق محروم و اكثر افراد كشور ما از نوشتن و خواندن بر خور دار نيستند چه رسد به آموزش عالي . مايه بس خجلت است كه در كشوري كه مهد علم و ادب بوده و در سايه اسلام زندگي مي كند كه طلب علم را فريضه دانسته است ، از نوشتن و خواندن محروم باشد . ما بايد در برنامه دراز مدت فرهنگ وابسته كشور مان را به فرهنگ مستقل و خودكفا تبديل كنيم و اكنون بدون از دست دادن وقت و بدون تشريفات خسته كننده براي مبارزه با بي سوادي بطور ضربتي و بسيج عمومي قيام كنيم تا ان شاء الله در آينده نزديك هر كس نوشتن و خواندن ابتدايي را آموخته باشد .

براي اين امر لازم است تمام بي سوادان براي يادگيري و تمام خواهران و برادران با سواد براي ياد دادن بپاخيزند و وزارت آموزش و پرورش با تمام امكانات به پا خيزد و از قرطاس بازي و تشريفات اداري بپرهيزد . برادران و خواهران ايماني ! براي رفع اين نقيصه درد آور بسيج شويد و ريشه اين نقص را از بن بر كنيد . تعليم و تعلم عبادتي است كه خداوند تبارك و تعالي ما را بر آن دعوت فرموده است . ائمه جماعات شهر ستانها و روستاها مردم را دعوت نمايند و در مساجد و تكايا با سوادان نوشتن و خواندند را به خواهران و برادران خود ياد دهند و منتظر اقدامات دولت نباشند و در منازل شخصي اعضاي بي سواد را تعليم كنند و بي سوادان از اين امر سر پيچي نكنند . من از ملت عزيز اميد دارم كه با همت والاي خود بدون فوت وقت ايران را به صورت مدرسه اي در آورند و در هر شب و روز و در اوقات بي كاري يكي دو ساعت را صرف اين عمل شريف نمايند . بپا خيزيد كه خداوند متعال با شماست . از خداي تعالي سعادت و سلامت و رفاه ملت شريف را خواستارم . و السلام عليكم و رحمه الله و بركاته

روح الله الموسوي الخميني

هفتم دي ماه 58 مطابق با هشتم صفر 1400

( صحيفه نور ، جلد يازده ، ص 161 مورخه هفتم دي 1358 )



چنين روزي همه ساله به عنوان روز نهضت سواد آموزي گرامي داشته مي شود . نهضت سواد آموزي بعد از تاسيس با فعاليت حجه الاسلام و المسلمين محسن قرائتي و ديگر افراد دلسوز قشر وسيعي از افراد بي سواد جامعه را با سواد كردند .



لباس متحد شكل اجباري مي شود :

در چنين روزي در سال 1307 ه ش دولت ايران طي بيانيه اي بر متحد الشكل شدن لباس هاي مردم تاكيد كرد . دولت در اين بيانيه با اشاره به لازم الاجرا بودن اين بخشنامه از آغاز سال 1308 ه ش اعلام كرد لباس متحد الشكل ويژه مقامات و كارمندان دولت ايران است .



نيازاف؛ رييس جمهور تركمنستان :

در چنين روزي در سال 1999 ميلادي صفر مراد نياز اف به عنوان رييس جمهور دايمي تركمنستان انتخاب شد .



زلزله مهيب در ايتاليا:

در چنين روزي در سال 1908 ميلادي بر اثر يك زلزله مهيب در شهر مسينا واقع در سيسيل ايتاليا ، بيش از هفتاد و پنج هزار نفر جان باختند .



شروع به كار دولت آزاد ايرلند :

در چنين روزي در سال 1937 ميلادي دولت آزاد و مستقل ايرلند به عنوان جمهوري ايرلند آغاز به كار كرد . همچنين در اين روز اين كشور داراي قانون اساسي شد .



استقلال آند ورا :

در چنين روزي در سال 278ميلادي كشورآندورا استقلال يافت. آند ورا كشوري است با مساحت 453 كيلو متر مربع در نيمكره شمالي و شرقي و در جنوب غربي اروپا . فرانسه و اسپانيا از جمله همسايگان اين كشورند . زبان رسمي اين كشور كاتلاني است ولي زبانهاي فرانسه و اسپانيولي و فرانسوي نيز در آن رواج دارد . مذهب اكثر مردم اين كشور كاتوليك است . نوع حكومت آندورا ، جمهوري است و تحت حاكميت مشترك رياست جمهوري فرانسه و اسقف اسپانيا قرار دارد. آندورا درسال1806ميلادي بطوررسمي كشوري مستقل شد . با اين حال همچنان تحت نظردولتهاي فرانسه و اسپانياست .



نخستين نمايش دكتر ژيواگو :

در چنين روزي در سال 1964 ميلادي نخستين نمايش فيلم مشهور " دكتر ژيواگو" در مكاني نزديك به مادريد اسپانيا آغاز شد .

دكتر ژيواگو رماني است ازنويسنده ناراضي دوران حاكميت كمونيست ها در شوروي سابق به نام " بوريس پاسترناك". انتشار اين رمان درشوروي ممنوع بود. فيلم نيز از اين رمان ساخته شد.

انعقاد پيمان آترخت :

در چنين روز ي در سال 1842 ميلادي پيمان صلح آترخت بين هلند و اسپانيا امضا شد . اين پيمان جنگ هشتاد ساله را پايان مي داد .



انتشار رمان مجمع الجزاير گولاك :

در چنين روزي در سال 1973 اكلساندر سولژنيتسين ، رمان مشهور " مجمع الجزاير گولاك " را منتشر كرد . اين كتاب به زندانهاي شوروي سابق درسيبري اشاره داشت .



دوبچك سخنگو شد :

در چنين روزي در سال 1989 ميلادي الكساندر دوبچك كه پيشتر از حزب كمونيست در سال 1970 اخراج شده بود ، به عنوان سخنگوي پارلمان چكسلواكي انتخاب شد . وي در ژانويه سال 1968 به دبيركلي حزب كمونيست چكسلواكي كه قدرت را در اين كشور به دست داشت برگزيده شده بود



محدوديت سايت هاي اينترنتي :





در چنين روزي در سال 1995 ميلادي بر اثر فشار اخلاق گرايان در آلمان ، فعاليت پايگاه هاي اينترنتي اي كه به نشر مطالب خلاف عفت عمومي و تصاوير مستهجن مي پرداختند ، محدود شد .



در گذشت تئودور درايزر :

تئودور درايزر رمان نويس مشهور آمريكايي در چنين روزي در سال 1945 درگذشت . " خواهر كري " ، "جيني گرهارت "، "تراژدي آمريكايي "، " درباره خودم "از جمله مهمترين آثار اويند .



گشايش كليساي تاريخي وست مينستر :

در چنين روزي در سال 1605 ميلادي كليساي وست مينسترلندن گشايش يافت .



زلزله شديد در ژاپن :

در چنين روزي در سال 1828 ميلادي زلزله مهيبي در اچيكو ي ژاپن بيش از 30 هزار تن را به كام مرگ فرستاد .



روي كار آمدن دولت ائتلافي در انگلستان :

در چنين روزي در سال 1910 ميلادي ، در انگلستان دولت ائتلافي آغاز به كار كرد . احزاب به تنهايي در انتخابات آن سال نتوانسته بودند ، در پارلمان اكثريت را به دست آورد .



در گذشت ايفل :



در چنين روزي در سال 1923 ميلادي ، الكساندر گوستاو ايفل در سن 91 سالگي در گذشت . ايفل مهندس مشهور، توانست برج بلند ي را در جهان به نام خود به يادگار گذارد كه امروزه به عنوان نماد فرانسه شناخته مي شود . برج ايفل امروزه به عنوان يكي از مهمترين منابع مالي وجذ ب توريست فرانسه به شمار مي رود . اين برج ، روزانه 152 هزار يورو در آمد دارد .



در گذشت آندري تاركوفسكي :

در چنين روزي در سال 1986 ميلادي آندري تاركوفسكي فيلمساز بر جسته روس در گذشت . تاركوفسكي از فيلسازاني است كه آثار او بيشتر به سوي مضامين فلسفي و عرفاني گرايش دارد . نوع نگاه او به مضامين عرفاني - فلسفي و تركيب بندي قاب تصوير ، نوع ميزانسن ، طراحي صحنه و لباس ، نوع ديالوگ ها و اساسا نوع داستانپردازي در فيلم هاي تاركوفسكي او را به عنوان فيلمسازي مستقل و صاحب انديشه در جهان امروز قلمداد مي كند . او گاه در آثار ش به طرح مفاهيم مذهبي مي پردازد و گاه در صدد تصوير انسان تنها وغربت او در عصر مدرنيته است . تاركوفسكي را بايد از فيلمسازاني دانست كه بعد ها بسياري به طريق او اقتدا كردند و در مسير نوع نگاه فيلمي او شركت جستند . ايثار ، سولاريس و نوستالژيا از جمله مهمترين آثار اويند .



حمله به فرودگاه بيروت :

در چنين روزي در سال 1968 ميلادي رژيم صهيونيستي به فرودگاه بيروت حمله هوايي و زميني كرد .



قانون اساسي در يمن :

در چنين روزي در سال 1970 ميلادي يمن داراي قانون اساسي شد .



زلزله در پاكستان :

