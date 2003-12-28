امروز در تاريخ

شهادت آيت الله غفاري :
در چنين روزي در سال 1353هجري شمسي آيت الله حاج شيخ حسين غفاري به دست عمال ساواك به شهادت رسيد. شيخ حسين غفاري آذر شهري در سال 1335 ه ق برابر با 1295 ه ش در روستاي آذر شهر تبريز ديده به جهان گشود . وي دوران مقدماتي تحصيلات خود را در زادگاهش سپري كرد و پس از آن رهسپار تبريز شد . آن شهيد والا مقام در سال 1324 ه ش عازم قم شد و در آنجا به فراگيري دروس خارج فقه و اصول نزد حضرت آيات عظام بروجردي ، فيض قمي و خوانساري پرداخت . در سال 1340 ه ش زماني كه حسنعلي منصور نخست وزير وقت ، طرح انجمن هاي ايالتي و ولايتي را مطرح ساخت. آيت الله غفاري به شكل گسترده با ماهيت آن به مخالفت پرداخت . وي در سال 1342 ه ش همزمان با قيام پرشور مردم ، به سخنراني عليه رژيم منحوس پهلوي پرداخت و همين امر موجب شد كه توجه رژيم پهلوي به او معطوف گردد . به همين دليل عمال رژيم ، ايشان را در شب دوازدهم محرم همان سال دستگير و بازداشت كردند . ايشان پس از مدتي آزاد شد اما دوباره در سال 1350 به زندان افتاد . آن شهيد والا مقام در بين سالهاي 50 تا 53 ه ش مبارزات خود را به شكل بارزتري به منصه ظهور نشاند و سرانجام براي بار سوم در سال 1353 دستگير و زنداني شدند . اما اين بار ايشان تحت شديد ترين شكنجه هاي ساواك قرار گرفت . وي سرانجام در ساعت 14 چنين روزي در سال 1353 ه ش به در جه رفيع شهادت نايل آمد .
تشكيل نهضت سواد آموزي :
درچنين روزي در سال1358هجري شمسي فرمان حضرت امام خميني ره براي تشكيل نهضت سوادآموزي
صادرشد.
متن پيام امام خميني ره به اين شرح است :
بسم الله الرحمن الرحيم
ن و القلم و ما يسطرون
ملت شريف ايران مي دانيد كه در رژيم گذشته آنچه بر ملت مبارز ايران سايه افكنده بود ، علاوه بر ديكتاتوري و ظلم ، تبليغات بي محتوا و هيچ را همه چيز جلوه دادن بود . ملتي كه در همه ابعاد از حوايج اوليه محروم بود وانمود مي شد كه در اوج تر قي است . از جمله حوايج اوليه براي هر ملت در رديف بهداشت و مسكن بلكه مهمتر از آنها، آموزش براي همگان است . مع الاسف كشور ما وارث ملتي است كه از اين نعمت بزرگ در رژيم سابق محروم و اكثر افراد كشور ما از نوشتن و خواندن بر خور دار نيستند چه رسد به آموزش عالي . مايه بس خجلت است كه در كشوري كه مهد علم و ادب بوده و در سايه اسلام زندگي مي كند كه طلب علم را فريضه دانسته است ، از نوشتن و خواندن محروم باشد . ما بايد در برنامه دراز مدت فرهنگ وابسته كشور مان را به فرهنگ مستقل و خودكفا تبديل كنيم و اكنون بدون از دست دادن وقت و بدون تشريفات خسته كننده براي مبارزه با بي سوادي بطور ضربتي و بسيج عمومي قيام كنيم تا ان شاء الله در آينده نزديك هر كس نوشتن و خواندن ابتدايي را آموخته باشد .
براي اين امر لازم است تمام بي سوادان براي يادگيري و تمام خواهران و برادران با سواد براي ياد دادن بپاخيزند و وزارت آموزش و پرورش با تمام امكانات به پا خيزد و از قرطاس بازي و تشريفات اداري بپرهيزد . برادران و خواهران ايماني ! براي رفع اين نقيصه درد آور بسيج شويد و ريشه اين نقص را از بن بر كنيد . تعليم و تعلم عبادتي است كه خداوند تبارك و تعالي ما را بر آن دعوت فرموده است . ائمه جماعات شهر ستانها و روستاها مردم را دعوت نمايند و در مساجد و تكايا با سوادان نوشتن و خواندند را به خواهران و برادران خود ياد دهند و منتظر اقدامات دولت نباشند و در منازل شخصي اعضاي بي سواد را تعليم كنند و بي سوادان از اين امر سر پيچي نكنند . من از ملت عزيز اميد دارم كه با همت والاي خود بدون فوت وقت ايران را به صورت مدرسه اي در آورند و در هر شب و روز و در اوقات بي كاري يكي دو ساعت را صرف اين عمل شريف نمايند . بپا خيزيد كه خداوند متعال با شماست . از خداي تعالي سعادت و سلامت و رفاه ملت شريف را خواستارم . و السلام عليكم و رحمه الله و بركاته
روح الله الموسوي الخميني
هفتم دي ماه 58 مطابق با هشتم صفر 1400
( صحيفه نور ، جلد يازده ، ص 161 مورخه هفتم دي 1358 )
چنين روزي همه ساله به عنوان روز نهضت سواد آموزي گرامي داشته مي شود . نهضت سواد آموزي بعد از تاسيس با فعاليت حجه الاسلام و المسلمين محسن قرائتي و ديگر افراد دلسوز قشر وسيعي از افراد بي سواد جامعه را با سواد كردند .
لباس متحد شكل اجباري مي شود :
در چنين روزي در سال 1307 ه ش دولت ايران طي بيانيه اي بر متحد الشكل شدن لباس هاي مردم تاكيد كرد . دولت در اين بيانيه با اشاره به لازم الاجرا بودن اين بخشنامه از آغاز سال 1308 ه ش اعلام كرد لباس متحد الشكل ويژه مقامات و كارمندان دولت ايران است .
نيازاف؛ رييس جمهور تركمنستان :
در چنين روزي در سال 1999 ميلادي صفر مراد نياز اف به عنوان رييس جمهور دايمي تركمنستان انتخاب شد .
زلزله مهيب در ايتاليا:
در چنين روزي در سال 1908 ميلادي بر اثر يك زلزله مهيب در شهر مسينا واقع در سيسيل ايتاليا ، بيش از هفتاد و پنج هزار نفر جان باختند .
شروع به كار دولت آزاد ايرلند :
در چنين روزي در سال 1937 ميلادي دولت آزاد و مستقل ايرلند به عنوان جمهوري ايرلند آغاز به كار كرد . همچنين در اين روز اين كشور داراي قانون اساسي شد .
استقلال آند ورا :
در چنين روزي در سال 278ميلادي كشورآندورا استقلال يافت. آند ورا كشوري است با مساحت 453 كيلو متر مربع در نيمكره شمالي و شرقي و در جنوب غربي اروپا . فرانسه و اسپانيا از جمله همسايگان اين كشورند . زبان رسمي اين كشور كاتلاني است ولي زبانهاي فرانسه و اسپانيولي و فرانسوي نيز در آن رواج دارد . مذهب اكثر مردم اين كشور كاتوليك است . نوع حكومت آندورا ، جمهوري است و تحت حاكميت مشترك رياست جمهوري فرانسه و اسقف اسپانيا قرار دارد. آندورا درسال1806ميلادي بطوررسمي كشوري مستقل شد . با اين حال همچنان تحت نظردولتهاي فرانسه و اسپانياست .
نخستين نمايش دكتر ژيواگو :
در چنين روزي در سال 1964 ميلادي نخستين نمايش فيلم مشهور " دكتر ژيواگو" در مكاني نزديك به مادريد اسپانيا آغاز شد .
دكتر ژيواگو رماني است ازنويسنده ناراضي دوران حاكميت كمونيست ها در شوروي سابق به نام " بوريس پاسترناك". انتشار اين رمان درشوروي ممنوع بود. فيلم نيز از اين رمان ساخته شد.
انعقاد پيمان آترخت :
در چنين روز ي در سال 1842 ميلادي پيمان صلح آترخت بين هلند و اسپانيا امضا شد . اين پيمان جنگ هشتاد ساله را پايان مي داد .
انتشار رمان مجمع الجزاير گولاك :
در چنين روزي در سال 1973 اكلساندر سولژنيتسين ، رمان مشهور " مجمع الجزاير گولاك " را منتشر كرد . اين كتاب به زندانهاي شوروي سابق درسيبري اشاره داشت .
دوبچك سخنگو شد :
در چنين روزي در سال 1989 ميلادي الكساندر دوبچك كه پيشتر از حزب كمونيست در سال 1970 اخراج شده بود ، به عنوان سخنگوي پارلمان چكسلواكي انتخاب شد . وي در ژانويه سال 1968 به دبيركلي حزب كمونيست چكسلواكي كه قدرت را در اين كشور به دست داشت برگزيده شده بود
محدوديت سايت هاي اينترنتي :
در چنين روزي در سال 1995 ميلادي بر اثر فشار اخلاق گرايان در آلمان ، فعاليت پايگاه هاي اينترنتي اي كه به نشر مطالب خلاف عفت عمومي و تصاوير مستهجن مي پرداختند ، محدود شد .
در گذشت تئودور درايزر :
تئودور درايزر رمان نويس مشهور آمريكايي در چنين روزي در سال 1945 درگذشت . " خواهر كري " ، "جيني گرهارت "، "تراژدي آمريكايي "، " درباره خودم "از جمله مهمترين آثار اويند .
گشايش كليساي تاريخي وست مينستر :
در چنين روزي در سال 1605 ميلادي كليساي وست مينسترلندن گشايش يافت .
زلزله شديد در ژاپن :
در چنين روزي در سال 1828 ميلادي زلزله مهيبي در اچيكو ي ژاپن بيش از 30 هزار تن را به كام مرگ فرستاد .
روي كار آمدن دولت ائتلافي در انگلستان :
در چنين روزي در سال 1910 ميلادي ، در انگلستان دولت ائتلافي آغاز به كار كرد . احزاب به تنهايي در انتخابات آن سال نتوانسته بودند ، در پارلمان اكثريت را به دست آورد .
در گذشت ايفل :
در چنين روزي در سال 1923 ميلادي ، الكساندر گوستاو ايفل در سن 91 سالگي در گذشت . ايفل مهندس مشهور، توانست برج بلند ي را در جهان به نام خود به يادگار گذارد كه امروزه به عنوان نماد فرانسه شناخته مي شود . برج ايفل امروزه به عنوان يكي از مهمترين منابع مالي وجذ ب توريست فرانسه به شمار مي رود . اين برج ، روزانه 152 هزار يورو در آمد دارد .
در گذشت آندري تاركوفسكي :
در چنين روزي در سال 1986 ميلادي آندري تاركوفسكي فيلمساز بر جسته روس در گذشت . تاركوفسكي از فيلسازاني است كه آثار او بيشتر به سوي مضامين فلسفي و عرفاني گرايش دارد . نوع نگاه او به مضامين عرفاني - فلسفي و تركيب بندي قاب تصوير ، نوع ميزانسن ، طراحي صحنه و لباس ، نوع ديالوگ ها و اساسا نوع داستانپردازي در فيلم هاي تاركوفسكي او را به عنوان فيلمسازي مستقل و صاحب انديشه در جهان امروز قلمداد مي كند . او گاه در آثار ش به طرح مفاهيم مذهبي مي پردازد و گاه در صدد تصوير انسان تنها وغربت او در عصر مدرنيته است . تاركوفسكي را بايد از فيلمسازاني دانست كه بعد ها بسياري به طريق او اقتدا كردند و در مسير نوع نگاه فيلمي او شركت جستند . ايثار ، سولاريس و نوستالژيا از جمله مهمترين آثار اويند .
حمله به فرودگاه بيروت :
در چنين روزي در سال 1968 ميلادي رژيم صهيونيستي به فرودگاه بيروت حمله هوايي و زميني كرد .
قانون اساسي در يمن :
در چنين روزي در سال 1970 ميلادي يمن داراي قانون اساسي شد .
زلزله در پاكستان :
در چنين روزي در سال 1974 ميلادي بر اثر زلزله اي شش مميز سه دهم در مقايس ريشتر در پاكستان ، پنج هزار و دويست نفر جان باختند .
ترك يونسكو از سوي آمريكا :
آمريكا در چنين روزي در سال 1983 ميلادي اعلام كرد از تاريخ سي و يكم دسامبر سال آينده سازمان يونسكو را ترك مي كند . زيرا احساس مي كرد كه يونسكو در صدد بيرون كشيدن قايق خود از جريان دل به خواه فرهنگي سياسي اين كشور است وبه علايم ارسالي آمريكا توجهي ندارد. آمريكا سال گذشته دو باره به يونسكو باز گشت.
برد حزب گاندي :
در چنين روزي در سال 1984 ميلادي حزب كنگره راجيو گاندي در انتخابات هند پيروز شد .
پيمان صلح در لبنان :
در چنين روزي در سال 1985 ميلادي مسلمانان و مسيحيان لبناني پيمان صلح امضا كردند. در لبنان رييس جمهور ، مسيحي است . نخست وزير ، مسلمان سني و رييس پارلمان شيعه مذهب است.
نخستين نمايش فيلم در پاريس :
در چنين روزي در سال 1895 ميلادي نخستين سالن نمايش فيلم در پاريس افتتاح شد .
قانون اساسي در اكوادور :
در چنين روزي در سال 1906 ميلادي اكوادور صاحب قانون اساسي شد .
نظر شما