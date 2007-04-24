هزاره سوم متعلق به آسیا است / تشکیل بازارچه یکپارچه انرژی در آسیا ضروری است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد رئیس شورای سیاست گذاری اجلاس انجمن مجالس آسیایی برای صلح در نشست عصر امروز مقامات مجلس و وزارت امور خارجه و سفرای کشورهای عضو مجمع پارلمان آسیا در مجموعه بهارستان تهران اظهار داشت: آینده آسیا بالنده و شایسته است و هزاره سوم به این قاره تعلق دارد .

وی افزود : انجمن مجالس آسیایی نقشه راه برای شکل گیری پارلمان آسیا است که رنگ و چهره جامعه جهانی را تغییر خواهد داد و با اقتداری متکی بر فرهنگ و تمدن و قدرت سیاسی واقتصادی جایگاه آسیا را در جهت نقش آفرینی در جامعه جهانی ارتقاء می دهد .

ابوترابی فرد با اشاره به بیانیه پایانی اجلاس هفتم انجمن مجالس آسیایی برای صلح که آبان ماه سال گذشته در تهران برگزار شد، اظهار داشت : در بیانیه مذکور بر نکاتی تاکید شد که نردبانی برای ارتقای آسیا به جایگاه واقعی این قاره محسوب می شود .

وی افزود : امروز قاره آسیا به عنوان قاره ای که از غنی ترین منابع انرژی برخوردار و بزرگترین مصرف کننده آن می باشد، باید نقش کلیدی در بهره برداری از انرژی در جهت توسعه خود ایفا نماید .

رئیس شورای سیاست گذاری اجلاس انجمن مجالس آسیایی برای صلح با تاکید بر لزوم ایجاد بازارچه یکپارچه انرژی در سطح آسیا خاطر نشان کرد :انرژی آسیا بستر توسعه غرب را فراهم کرد و آن قاره همچنان از این منبع تغذیه می کند و آسیایی ها باید از این منبع عظیم در جهت افزایش اقتدار خود و رفع فقر و محرومیت از قاره استفاده نمایند .

ابوترابی فرد گسترش صلح و امنیت را از دیگر مفاد بیانیه اجلاس تهران عنوان کرد و افزود : پارلمان های آسیایی می توانند صلح و عدالت را در عالی ترین سطح تحقق بخشند و پرچمدار صلح و عدالت وامنیت در جامعه جهانی باشند .

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی متذکر شد : اگر آسیا نقش محوری در جهت گسترش صلح و امنیت دنیای امروز ایفا کند، شاهد آنچه در این قاره می گذرد نخواهیم بود و آسیایی ها مسیر صلح و اقتدار و توسعه را خواهند پیمود و جمهوری اسلامی ایران با اعتقاد به ضرورت شکل گیری مجمع پارلمانان آسیا از همه توان خود و ظرفیت های موجود در این جهت بهره خواهد برد .

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مقامات مجلس شورای اسلامی و وزارت امور خارجه و سفرای کشورهای عضو مجمع پارلمان آسیا ( APA ) به منظور ارائه گزارش اقدامات انجام شده در راستای تحقق مفاد بیانیه تهران و برنامه های آتی دبیرخانه این مجمع در مجموعه بهارستان تهران برگزارشد .

در این نشست دکتر هادی نژاد حسینیان نماینده سابق جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد بعنوان دبیرکل مجمع پارلمان آسیا معرفی و مشغول به کار شد .