سپاه پاسداران سالروز واقعه طبس را گرامی داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است : اگر تاریخ در زمانهای مختلف تکرار نمی شد شاید باور به حقایق آن در میان انسانها چندان جدی تلقی نمی شد . اما این ویژگی دائمی تاریخ است که هرچند گاه وقایع گذشته را به رخ زمان می کشد و حقیقت ماندگار را در ذهن فکر و فرهنگ جوامع به گردش درمی آورد . اگر روزی داستان فرعون و نمرود و ابرهه و سایر گردنکشان صف بسته بر ضد راه انبیاء را در کتاب های آسمانی مطالعه می کردیم، امروز با وقایع مشابه رودرو هستیم که نمایی از آن حقیقت تاریخی را در برابر چشمان ما قرار می دهد . واقعه طبس و گرفتار شدن نیروهای آمریکایی در طوفان شن صحرای طبس و شعله ور شدن آتش انتقام الهی برعلیه گردنکشان و مستکبران نمونه ای از وقایع استثنایی و معجزه آسای خداوندی در عصر ماست .

این اطلاعیه می افزاید: دولت ایالات متحده آمریکا پس از آنکه نتوانست با قلدری سیاسی جاسوسان گرفتار شده در دست فرزندان انقلاب را آزاد کنند، در یک اقدام ناسنجیده و با اتکا به تکنولوژی و نیروهای نظامی برای سرپوش گذاشتن به شکست خود و برای خروج از بحران تحقیرآمیزی که کارتر و دستیارانش در آن دست و پا می زدند با طراحی و نقشه های از پیش تعیین شده قصد حمله به برخی از مراکز ایران را داشتند اما به هنگام عمل شن های روان صحرای طبس به اذن الهی، جنود شیطان را در طوفان خود فرو برد و ساز و برگ برهم تنیده آنها را با خشم آتش الهی سوزاند و اجساد سوخته سربازان آمریکایی را به همراه هواپیما و سایر تجهیزات بی اثر آنها در معرض دید عبرت دیگران قرار داد که آری هر قوم و هر گردنکشی که برخلاف سنت الهی گام بردارد تا نور فروزان راه انبیائی را خاموش کند، خود در جهنمی از آتش فرو می افتد تا مسیر تاریخ همچنان در صراط مستقیم به پیش برود .

این اطلاعیه می افزاید : امروز هم با وجود این همه عبرت و تجربه بار دیگر دشمنان انقلاب و نظام اسلامی برای فرونشاندن خشم خود دست به کار شده و با برنامه های از پیش تعیین شده تبلیغاتی، سیاسی و جنگ روانی بدنبال تضعیف صفوف به هم فشرده ملتهای مسلمان و گسست اتحاد ملی در ایران هستند تا بواسطه آن فرصت های جدیدی را برای متوقف کردن حرکت انقلاب بدست بیاورند اما یقینا در این مسیر نیز همچون گذشته ناکام خواهند ماند . چون ایمان دینی ملت ایران و سایر ملتها، راه حق را بیش از پیش در چشم انداز آینده نمایان ساخته و انگیزه های در پس پرده استکبار را در معرض دید همگان قرار داده است و این خواست خداوند ی است که سلطه گران عالم را به رسوایی ابدی برساند و به جای آن عدالت و دادگستری را برپا دارد که به یمن دعای حضرت ولی عصر ارواحناه له الفداه چنین خواهد بود .

در پایان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن تبریک شکست مفتضحانه آمریکا، در صحرای طبس به محضر مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران و با گرامیداشت شهادت شهید محمد منتظر القائم و سایر همرزمان حماسه آفرینش در سپاه پاسداران یزد از تمامی مردم ایران خواست تا همچنان در یک صف واحد اتحاد ملی و انسجام اسلامی را حفظ نموده و با پایداری در مقابل دشمنان دین و بشریت ، آنان را از راه غلطی که انتخاب کرده اند پشیمان سازند .