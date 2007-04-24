باکو خواستار توسعه همکاری دفاعی با تهران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه "تودی" چاپ آذربایجان، "یاورجمال اف" روز دوشنبه در باکو طی دیدار خود با "ناصر حمیدی زارع" سفیر جمهوری اسلامی در این کشور بر افزایش و توسعه همکاری های دو کشور در حوزه دفاعی تاکید کرد.

وزیر دفاع آذربایجان با اشاره به پیشرفت های قابل ملاحظه صنایع دفاعی ایران در چند سال گذشته، گفت که باکو تمایل دارد تا همکاری های دفاعی خود را با تهران توسعه دهد.

جمال اف همچنن تاکید کرد که باکو از توسعه روابط دو جانبه دفاعی در قالب و شکل مبادله هیئت ها و نمایندگان متخصص استقبال می کند.

زارع نیز به نوبه خود گفت که ایران در حوزه تکنولوژی و فناوری نظامی به مرز خودکفایی رسیده و این به یمن و برکت تلاش متخصصان ایران می باشد.

وی ابراز امیدورای کرد که نشست ها و گفتگوهای بیشتر بین متخصصان و مقام های دو کشور، همکاری های نظامی دو جانبه را افزایش دهد.