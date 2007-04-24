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۴ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۷:۳۸

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس:

نمی توانم تا پایان لیگ برای پرسپولیس بازی کنم / به دیدار نیمه نهایی جام حذفی می رسم

نمی توانم تا پایان لیگ برای پرسپولیس بازی کنم / به دیدار نیمه نهایی جام حذفی می رسم

کریم باقری اعلام کرد تا پایان مسابقات لیگ برای پرسپولیس به میدان نمی رود اما می تواند در دیدارهای جام حذفی برای این تیم بازی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس که در دقایق پایانی دیدار با فولاد دچار مصدومیت شده بود در این مورد گفت: طبق نظر پزشکان نمی توانم تا پایان لیگ پرسپولیس را همراهی کنم اما به طور حتم مشکلی برای حضور در بازی نیمه نهایی جام حذفی نخواهم داشت.

وی ادامه داد: متأسفانه در بازی با فولاد به واسطه کشیدگی عضلات کشاله پایم نتوانستم تیم را تا پایان بازی همراهی کنم و پزشکان بعد از عکسبرداری اعلام کردند که دو هفته باید به فیزیوتراپی بپردازم و بعد از آن دویدن آرام را آغاز کنم.

باقری همچنین تاکید کرد: حداقل تا سه هفته دیگر نمی توانم تیم پرسپولیس را در میادین رسمی همراهی کنم اما با توجه به برگزاری دیدار نیمه نهایی جام حذفی در خرداد ماه مشکلی برای حضور در بازی با سپاهان نخواهم داشت.

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس در پایان گفت: فیزیوتراپی را از امروز آغاز کرده ام و سعی می کنم هرچه زودتر خودم را آماده کنم تا در صورت نیاز برای تیم پرسپولیس به میدان بروم.

کد مطلب 475565

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