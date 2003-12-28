هفت دي در دفاع مقدس

7 دي

1360

دفاع مذبوحانه عراق از آخرين مواضع خود در جبهه هاي قصر شيرين امروز نيز ادامه داشت .



نخست وزير و وزير خارجه دولت جمهوري اسلامي ايران خريد اسلحه از آمريكا و شوروي را قويا تكذيب كردند.



100 مزدور عراقي در جبهه هاي قصر شيرين به هلاكت رسيدند .

اسكله چهار چراغ عراق به توپ بسته شد .



عربستان كشورهاي مترقي عرب را ( مانند سوريه ) به خاطر حمايت از ايران سرزنش كرد .



1361

مجاهدين مسلمان عراقي در يك عمليات متهورانه به ستون نظامي عراق در منطقه زاخو، 50 نفر را به هلاكت رساندند .



مجاهدين مسلمان عراقي در يك عمليات متهورانه به سد دربنديخان در سليمانيه 6 نفر از محافظان اين سد را به هلاكت رساندند .



26 نفر از جيش الشعبي در سليمانيه و خانقين به مجاهدين مسلمان عراقي پيوستند.



جاده تداركاتي دشمن در يك جبهه غرب منهدم شد.



تبادل آتش بين نيروهاي عراقي و ژاندارمري در پل نو خرمشهر ادامه دارد .



17 افسر عراقي به دلبل قصور در جنگ اعدام شدند .



1362

پيشواي مذهبي ارامنه جنوب ايران از جامعه ارامنه خواست هزينه ميهمانيها و هداياي سال نو مسيحي را براي كمك به جبهه ها اختصاص دهند .



هاشمي رفسنجاني : اگر روزي مديريت جامعه در خدمت بخش مرفه قرار گيرد ، انقلاب در مسير خود نخواهد بود .

صدها رزمنده و امدادگر عازم جبهه هاي جنگ شدند .



نقل و انتقال قواي عراق در جبهه هاي مريوان و پنجوين زير آتش ايران متوقف شد .

پيكرهاي مطهر شهداي حمله موشكي عراق به مسجد سليمان تشييع شد .



جلسه محاكمه گروهي از اعضاي مخفي حزب خائن توده برگزار شد .



پيكر فرمانده قرارگاه شهيد دستغيب و تيپ مسلم بن عقيل ، شهيد محمد مرتضي قلي در شهرري تشييع شد .



1364

تايمز لندن : سربازان عراقي در يورش بر عليه غير نظاميان در شمال عراق 300 نفر را به قتل رساندند .



رئيس مجلس شوراي اسلامي : فقط فرصت محاكمه سريع صدام باقي است و گرنه حقمان را با قدرت مي گيريم .

ستاد تبليغات جنگ ادعاي عراق در مورد گلوله باران شهر فاو توسط ايران را تكذيب كرد .



نيروهاي اسلام با اجراي آتش از مين گذاري نفرات دشمن در منطقه هلاله جلوگيري و فعاليت وسايل مهندسي آنان را در منطقه كاني شيخ مختل كردند . همچنين تبادل آتش بين نيروهاي خودي و دشمن در منطقه جفير با شدت ادامه دارد . در جريان اين تبادل آتش يك گروهان گشتي دشمن با دادن تلفات سنگين از منطقه متواري شد .

1365



صدام و حسني مبارك پيرامون مسائل منطقه و ادامه روند جنگ ايران و عراق تلفني مذاكره كردند .



طي يك نطق راديويي ، ريگان ماجراي مك فارلين را بدترين بحران سال 1986 در آمريكا ناميد .



مطبوعات لبنان جزئيات ربوده شدن و منفجر كردن هواپيماي عراقي را توسط مأموران امنيت عربستان افشا و تشريح كردند . به نظر مي رسد اين هواپيماربايي با انگيزه جلب توجه افكار عمومي جهان و منحرف ساختن مجامع بين المللي از جنايات رژيم صدا سازماندهي و اجرا شده است .



افسر اسير شده عراقي در عمليات كربلاي چهار گفت : علت تلفات سنگين ارتش عراق ، تمركز در جزيره ام الرصاص بود .

تبادل آتش در منطقه سردشت ، كلاله ، حاج عمران و مهران ادامه دارد .



با اجراي آتش سنگين توپخانه در بندر ام القصر ، يك انبار بزرگ مهمات به آتش كشيده شد .

