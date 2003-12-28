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۷ دی ۱۳۸۲، ۸:۴۱

هفت دي در دفاع مقدس

هفت دي در دفاع مقدس

گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر : اظهارات ريگان در مورد مك فارلين و ملاقات صدام و حسني مبارك از مهمترين وقايع هفتم دي ماه در طول دوران دفاع مقدس است .

7 دي
1360
دفاع مذبوحانه عراق از آخرين مواضع خود در جبهه هاي قصر شيرين امروز نيز ادامه داشت .

نخست وزير و وزير خارجه دولت جمهوري اسلامي ايران خريد اسلحه از آمريكا و شوروي را قويا تكذيب كردند.

100 مزدور عراقي در جبهه هاي قصر شيرين به هلاكت رسيدند .

اسكله چهار چراغ عراق به توپ بسته شد .

عربستان كشورهاي مترقي عرب را ( مانند سوريه )  به خاطر حمايت از ايران سرزنش كرد .

1361
مجاهدين مسلمان عراقي در يك عمليات متهورانه به ستون نظامي عراق در منطقه زاخو، 50 نفر را به هلاكت رساندند .

مجاهدين مسلمان عراقي در يك عمليات متهورانه به سد دربنديخان در سليمانيه 6 نفر از محافظان اين سد را به هلاكت رساندند .

26 نفر از جيش الشعبي در سليمانيه و خانقين به مجاهدين مسلمان عراقي پيوستند.

جاده تداركاتي دشمن در يك جبهه غرب منهدم شد.

تبادل آتش بين نيروهاي عراقي و ژاندارمري در پل نو خرمشهر ادامه دارد .

17 افسر عراقي به دلبل قصور در جنگ اعدام شدند .

1362
پيشواي مذهبي ارامنه جنوب ايران از جامعه ارامنه خواست هزينه ميهمانيها و هداياي سال نو مسيحي را براي كمك به جبهه ها اختصاص دهند .

هاشمي رفسنجاني : اگر روزي مديريت جامعه در خدمت بخش مرفه قرار گيرد ، انقلاب در مسير خود نخواهد بود .

صدها رزمنده و امدادگر عازم جبهه هاي جنگ شدند .

نقل و انتقال قواي عراق در جبهه هاي مريوان و پنجوين زير آتش ايران متوقف شد .

پيكرهاي مطهر شهداي حمله موشكي عراق به مسجد سليمان تشييع شد .

جلسه محاكمه گروهي از اعضاي مخفي حزب خائن توده برگزار شد .

پيكر فرمانده قرارگاه شهيد دستغيب و تيپ مسلم بن عقيل ، شهيد محمد مرتضي قلي در شهرري تشييع شد .

1364

تايمز لندن : سربازان عراقي در يورش بر عليه غير نظاميان در شمال عراق 300 نفر را به قتل رساندند .

رئيس مجلس شوراي اسلامي : فقط فرصت محاكمه سريع صدام باقي است و گرنه حقمان را با قدرت مي گيريم .

ستاد تبليغات جنگ ادعاي عراق در مورد گلوله باران شهر فاو توسط ايران را تكذيب كرد .

نيروهاي اسلام با اجراي آتش از مين گذاري نفرات دشمن در منطقه هلاله جلوگيري و فعاليت وسايل مهندسي آنان را در منطقه كاني شيخ مختل كردند . همچنين تبادل آتش بين نيروهاي خودي و دشمن در منطقه جفير با شدت ادامه دارد . در جريان اين تبادل آتش يك گروهان گشتي دشمن با دادن تلفات سنگين از منطقه متواري شد .

1365


صدام و حسني مبارك پيرامون مسائل منطقه و ادامه روند جنگ ايران و عراق تلفني مذاكره كردند .

طي يك نطق راديويي ، ريگان ماجراي مك فارلين را بدترين بحران سال 1986 در آمريكا ناميد .

مطبوعات لبنان جزئيات ربوده شدن و منفجر كردن هواپيماي عراقي را توسط مأموران امنيت عربستان افشا و تشريح كردند . به نظر مي رسد اين هواپيماربايي با انگيزه جلب توجه افكار عمومي جهان و منحرف ساختن مجامع بين المللي از جنايات رژيم صدا سازماندهي و اجرا شده است .


افسر اسير شده عراقي در عمليات كربلاي چهار گفت : علت تلفات سنگين  ارتش عراق ، تمركز در جزيره ام الرصاص بود .
تبادل آتش در منطقه سردشت ، كلاله ، حاج عمران و مهران ادامه دارد .

با اجراي آتش سنگين توپخانه در بندر ام القصر ، يك انبار بزرگ مهمات به آتش كشيده شد .

کد مطلب 47557

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