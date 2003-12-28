مهم ترين خبرهاي جهان در شب گذشته

- كمك هاي بين المللي براي كمك به زلزله زدگان شهر تاريخي بم از سراسردنيا وارد ايران مي شود.

- در پي ارسال پيام هاي تسليت وهم دردي مقامات بلند پايه كشورهاي مختلف جهان، كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد نيز ديروز ضمن ارسال پيام تسليتي با دولت و ملت ايران به خصوص مردم زلزله زده شهر بم ابراز هم دردي كرد.

- مقامات دولت كانادا ديروز ضمن ارسال پيام تسليت و ابراز هم دردي با دولت و ملت ايران براي ارسال كمك هاي انساني به ارزش 750 هزار دلار كانادا (معادل 562 هزار دلار آمريكا) براي زلزله زدگان شهر تاريخي بم اعلام آمادگي كردند.

- ديروز اولين محموله كمك هاي آمريكا روانه ايران شد و اولين هواپيماي حامل اين كمك ها ساعت 3:00 بامداد امروز وارد ايران شد.

- مقامات وزارت كشاورزي آمريكايي ادعا كرده اند كه گاوي كه بيماري جنون گاوي داشته و در يكي از گاوداري هاي واشگتن پيدا شده از كانادا وارد آمريكا شده است. مقامات كانادايي اعلام كرده اند كه تا اتمام تحققات نمي توانند اين مطلب را تاييد كنند.

- پس از ورود روز گذشته يك تيم بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي به همراه محمدالبرادعي رئيس آژانس انرژي اتمي به طرابلس پايتخت ليبي براي مذاكره با مقامات رسمي ليبي امروز اين تيم بازرسان قصد دارند تا از پايگاه هاي توليد تسليحات كشتار جمعي ليبي ديدن كنند.

- پس از تلاش هاي ديپلماتيك گسترده براي از سر گيري مذاكرات شش جانبه براي حل بحران هسته اي كره شمالي ديروز مقامات چيني اعلام كردند توافق مقامات پيونگ يانگ براي برگزاري دور دوم مذاكرات را جلب كرده اند و اين مذاكرات احتمالاً در اوايل سال جديد ميلادي برگزار مي شود.

- درانفجارهاي روز گذشته دركربلا 13 تن كشته و 129 تن مجروح شدند. در اين انفجارها، 4 بلغاري و 2 نيروي نظامي تايلند كشته شدند كه با كشته شدن آنها جرج بوش رئيس جمهور آمريكا پيام تسليتي براي مقامات بلغارستان و تايلند ارسال كرد.

- مقامات گجرات هندوستان در پي زلزله مرگبار شهر تاريخي بم در استان كرمان به مقامات ايران اعلام كردند كه آمادگي دارند تا تجربيات خود در زلزله 26 ژانويه 2001 در گجرات را براي كمك رساني هرچه سريعتر به آوارگان در اختيار گروه هاي امداد ايران قرار دهند.

- مردي كه ادعا مي كند آشپز گروه فداييان صدام بوده است ديروز خود را تسليم نيروهاي آمريكا كرد.