عنان به بازماندگان زلزله بم تسليت گفت





به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از مركز اطلاعات سازمان ملل ، "كوفي عنان" ضمن ابراز همدردي با بازماندگان زلزله بم درجنوب ايران، اين حادثه را به ملت و دولت جمهوري اسلامي ايران به ويژه بازماندگان اين حادثه تسليت گفت.

دراين پيام آمده است در پي اعلام ايران مبني بر پذيرش كمك هاي بين المللي، سازمان ملل نيز نيروهاي بشر دوستانه خود را در قالب دو گروه به منطقه بم اعزام كرد. همچنين از سوي سازمان ملل گروهي با نام همكاري و بررسي سانحه از سوي سازمان ملل براي رسيدگي به وضعيت زلزله بم تدارك ديده شده است. اين كميته در مرحله اول 90 هزار دلار به وضعيت بم اختصاص داد.

همچنين روزگذشته دبير كل سازمان ملل از جامعه جهاني خواست براي كمك به زلزله زدگان بسيج شوند.

همچنين سازمان ملل اعلام كرد پس از ارسال اخبار ايران مبني بر خسارات سنگين وارد آمده بر اثر زلزله، سازمان ملل از روز جمعه نيروهاي انساني و مالي خود را به منظور تلاش براي آرام نمودن بازماندگان، به منطقه بم در ايران ارسال داشته است.

يكي از سخنگويان كوفي عنان ضمن درخواست از جامعه بين الملل براي كمك به زلزله زدگان ايران اظهار داشت: "سازمان ملل تا كنون دوتيم به منطقه زلزله زده فرستاده است. علاوه بر اين دو تيم، گروه همكاري و بررسي زلزله نيز به زودي فعاليت خود را آغاز خواهد كرد.

وي ويژگي شهر بم را ارگ تاريخي بم دانست كه توسط سازمان علمي، فرهنگي و آموزشي سازمان ملل به عنوان ميراث فرهنگي جهان شناخته شده است.