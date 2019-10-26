قائدی بهترین گلزن و تاثیرگذارترین بازیکن استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در ادامه روند رو به جلوی تیمی‌اش موفق شد در هفته هشتم رقابتهای لیگ برتر میهمانش پارس جنوبی جم را با ۲ گل شکست دهد. مهدی قائدی یکی از بهترین بازیکنان استقلال در این بازی بود که بازی خوبش را با زدن گل دوم این تیم کامل کرد.

دومین گل استقلال به پارس جنوبی، سومین گل قائدی در این فصل برای آبی پوشان بود تا وی با این آمار تبدیل به بهترین گلزن و تاثیرگذار ترین بازیکن آنها تا پایان هفته هشتم باشد.

بعد از قائدی، فرشید اسماعیلی با ۲ گل و یک پاس گل دومین بازیکن تاثیرگذار این تیم است و داریوش شجاعیان به همراه وریا غفوری هر کدام با یک گل و ۲ پاس گل دیگر بازیکنان خوب و تاثیرگذار آنها هستند.

آبی پوشان تهران در هفته هشتم رقابتهای لیگ برتر توانستند با نتیجه ۲ بر صفر بر میهمان شان پارس جنوبی جم غلبه کرده که این سومین پیروزی متوالی آنها در لیگ برتر بود.