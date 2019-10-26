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۴ آبان ۱۳۹۸، ۱۰:۲۵

مطالعات محققان ایرانی نشان می‌دهد؛

افزایش جهانی موارد ابتلا به سرطان های لوزالمعده و کلورکتال

افزایش جهانی موارد ابتلا به سرطان های لوزالمعده و کلورکتال

نتایج مطالعه بر روی ۱۹۵ کشور جهان نشان می دهد نرخ مرگ و میر جهانی ناشی از سرطان لوزالمعده و نرخ وقوع سرطان کلورکتال بین سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷، ۱۰ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج مطالعه محققان دانشگاه تهران که در همایش UEG Week بارسلونا ارائه شده است نشان می دهد شمار موارد ابتلا به سرطان لوزالمعده (پانکراس) در طول یک دوره ۲۷ ساله، ۱۳۰ درصد افزایش داشته و از ۱۹۵ هزار در سال ۱۹۹۰ به ۴۴۸ هزار در سال ۲۰۱۷ رسیده است.

«رضا ملک زاده»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «سرطان لوزالمعده یکی از مرگبارترین سرطان های جهان است که نرخ کلی زنده ماندن در طول ۵ سال بعد از ابتلا به بیماری تنها ۵ درصد است.»

وی در ادامه می افزاید: «فاکتورهای پرخطر اصلی این بیماری عبارتند از سیگارکشیدن، دیابت و چاقی که عمدتا قابل اصلاح هستند و شیوه بسیار خوبی برای پیشگیری تلقی می شوند.»

همچنین محققان دریافتند از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷، نرخ ابتلا به سرطان کلورکتال (راست روده) ۹.۵ درصد در جهان افزایش یافته، اما نرخ مرگ و میر ناشی از آن تا ۱۳.۵ درصد کاهش داشته است.

محققان معتقدند علت کاهش مرگ و میر ناشی از این بیماری، معرفی برنامه های غربالگری سرطان کلورکتال بوده که منجر به تشخیص زودهنگام و افزایش شانس زنده ماندن می شود.

همچنین این مطالعه نشان می دهد فاکتورهای پرخطر سرطان کلورکتال در مردان و زنان متفاوت است و باید در برنامه های سیاستگذاری و پیشگیری دولت ها مدنظر قرار گیرد.

طبق این یافته ها، مصرف مشروبات الکلی، سیگار کشیدن و رژیم غذایی دارای میزان کم کلسیم، شیر و فیبر از فاکتورهای پرخطر در مردان است. اما در زنان، فاکتورهای پرخطر رژیمی بسیار شایع هستند.

این تحقیق در مجله The Lancet Gastroenterology & Hepatology منتشر شده است.

کد مطلب 4755992

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