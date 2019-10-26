ایجاد ۲۰ هزار فرصت خدمت در دهه پایانی ماه صفر

حجت‌الاسلام حجت گنابادی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ستاد خدمت رسانی به زائرین دهه آخر صفر با هدف ساماندهی خدمات مورد نیاز زائرین و سازماندهی وثبت نام خادمیاران افتخاری برای خدمت‌ به زائران امام هشتم(ع) در ایام شهادت حضرت راه اندازی شده است.

وی افزود: برنامه‌ریزی و سیاست گذاری های مربوط به فعالیت های ستاد و پویش های مردمی از شهریورماه و عملیات اجرایی آن نیز از اول مهر ماه شروع شده است.

رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی عنوان کرد: پیش از راه اندازی پویش‌ها، با برگزاری جلسات متعدد نخبگانی، افراد به نقد و بررسی پویش‌های مردمی سال گذشته پرداخته و طرح های پیشنهادی برای امسال را نیز با نگاهی کارشناسی، ناظر بر نیازهای زائرین پیاده آقا در دهه آخر صفر تدوین کردند.

حجت‌الاسلام گنابادی نژاد با اشاره به برخی برنامه های ستاد در این ایام، گفت: پس از تدوین طرح کلی و مشخص شدن خدمات مورد نیاز زائرین در این ایام، ۲۰هزار فرصت خدمت در نظر گرفته شده و حسب نیاز در هر یک از خدمات و پویش ها تقسیم شد.

وی بیان کرد: یکی از پویش های مردمی که امسال با همت اصناف و بازاریان راه اندازی شده، پویش «شکرانه همجواری» است که زمینه مشارکت بیش از چهارهزار نفر در آن فراهم شده است.

رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی ادامه داد: در بخش راهنمای زائر چهارهزار و ۸۰۰ جایگاه خدمتی در سه بخش برادران، خواهران و نوجوانان تعریف شده که پس از طی آموزش های لازم به محل های خدمتی اعزام می شوند.

حجت‌الاسلام گنابادی افزود: در طرح «روایت خوانی» که مبلغین بخش هایی از عیون اخبارالرضا(ع) را در مساجد روایت می کنند نیز ۵۰۰ جایگاه و در طرح معرفی«کتاب رضوی» نیز هزار و ۲۰۰ فرصت خدمت در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: طرح «سوغات رضوی» با ۹۸۰ فرصت خدمت از دیگر برنامه های فرهنگی در دهه آخر صفر است که در آن نوجوانان خادمیار ۱۰ هزار تسبیح و جانماز نمدی را برای اهداء به زائرین کوچک امام رضا(ع) آماده می کنند.

رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی بیان کرد: ۵۵۰ فرصت خدمتی در پویش «یک نذری ساده» و همچنین هزار و ۲۰۰ فرصت خدمت در پویش «من هم پاکبانم» در نظر گرفته شده است.

حجت‌الاسلام گنابادی خاطر نشان کرد: یکی از برنامه های اجرایی در این ایام شابلون نویسی شعار «همه خادم الرضاییم» است که ۶۰۰ جایگاه خدمتی نیز برای آن در نظر گرفته شده است.

وی گفت: در پویش «زیارت به نیابت شهدا» که ۲۰۰ هزار زائر نائب الزیاره۲۰۰ هزار شهید دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم می شوند نیز ۴۰۰ فرصت خدمتی فعال شده است.

حجت‌الاسلام گنابادی با بیان اینکه بخش«حسینیه کودک» نیز دارای ۲۰۰ جایگاه خدمتی است، تصریح کرد: در اجرای «تئاتر بی‌کلام همه خادم‌الرضاییم» که توسط جوانان و نوجوان خادمیار در سطح شهر اجرا می شود نیز ۴۵۰ فرصت خدمت معین شده است.

رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی افزود: به منظور استقرار و خدمت در مراکز اسکان نیز ۷۵۰ فرصت خدمت تعریف شده که به همین تعداد خادمیار افتخاری به کارگیری خواهد شد.

وی گفت: پویش«منزل من هم زائرسراست» نیز از دیگر پویش‌های مردمی است که با استقبال زائرین و مجاورین همراه شده و۵۰۰ فرصت خدمت برای آن پیش بینی شده است.

حجت‌الاسلام گنابادی در پایان یادآور شد: پویش‌های مردمی فعالیت خود را ۱۰ روز پس از شهادت امام رضا(ع) به پایان می‌رسانند، اما فعالیت آنها برای سال بعد ادامه دارد.