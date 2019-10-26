ریزش سنگ حوالی تونل ۵ و ۶ محور چالوس/جاده لغزنده است

محمد علیپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارندگی در محور کرج - چالوس و لغزندگی سطح‌ این محور، اظهار کرد: در حال حاضر تردد به صورت دو طرفه در این محور جریان دارد.

وی با اشاره به افزایش شدت بارش‌ها که از نیمه‌های شب گذشته آغاز شده است، گفت: با توجه به کوهستانی بودن محور کرج - چالوس و وقوع بارش‌ها، ریزش سنگ از کوه طبیعی است.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده ای گچسر اضافه کرد: در حال حاضر چهار گشت راهداری در مسیر کرج - کندوان حضور دارند، ماشین آلات راهداری مستقر شده و ریزش‌های سنگ در محور سریعا جمع‌آوری می‌شود.

علیپور در بخش دیگری با اشاره به اینکه در نخستین دقایق بامداد امروز شاهد ریزش سنگ از کوه بودیم، گفت: ریزش سنگ بعد از دهانه جنوبی تونل شماره شش رخ داد که توسط نیروهای راهداری جمع‌آوری شد.

وی همچنین گفت: ریزش سنگ در چند نقطه دیگر از جمله نزدیکی تونل شماره پنج گزارش شده است.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده ای گچسر افزود: خوشبختانه علیرغم بارش‌های فراوان در این محور شاهد تصادف منجر به فوت و یا سانحه جدی نبوده‌ایم.

علیپور با اشاره به اینکه محور لغزنده است از رانندگانی که قصد عبور از این محور کوهستانی و برف‌گیر را دارند خواست با رعایت سرعت مطمئنه و قوانین راهنمایی رانندگی از بروز حادثه جلوگیری کرده و سفری ایمن را برای خود و خانواده رقم بزنند.