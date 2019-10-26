اجرای دستورالعمل ساماندهی زندانیان با هدف حبس زدایی و تحقق عدالت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عدالتخواه پیش از ظهر شنبه در جلسه ستاد ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندانیان در دادگستری همدان با اشاره به ابلاغ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها که با هدف حبس زدایی و اجرای عدالت و رعایت حقوق شهروندی تدوین شده از مسئوولان قضایی خواست نهایت تلاش خود را در اجرای این دستورالعمل بکار گیرند.

رئیس کل دادگستری استان همدان مطابق با دستور العمل ابلاغی سازمان و کاهش جمعیت کیفری افزود: دادستان ها و معاونان باید آنان تا حد امکان نسبت به ضرورت قانونی، عواقب و آثار قرارهای بازداشت موقت صادره به ویژه در خصوص جوانان، زنان، سالخوردگان، بیماران و افراد فاقد سابقه کیفری اقدام و اعلام نظر کنند.

محمدرضا عدالتخواه یاد آور شد: ایجاد واحد کشیک قضایی برای تسهیل ویژه امور قضایی حسب ضرورت و به تناسب آمار متهمان تحت قرار از تمهیداتی است که می تواند بخش قابل توجهی از مشکلات متهمان را در خصوص مسائل حقوقی و کیفری مرتفع کند.

رئیس کل دادگستری استان همدان از همکاران قضایی خواست مطابق با دستور العمل ابلاغی با استفاده از ظرفیت های قانونی در خصوص قرارهای تامین کیفری و مجازات جایگزین حبس تا حد امکان از ورود افراد کمتر از 18 سال،افراد فاقد پیشنیه کیفری و زنان به زندان جلوگیری شود .

وی ضمن برشمردن نکات ضروری در خصوص چکونگی اجرای مفاد دستور العمل ساماندهی کاهش جمعیت کیفری یاد آور شد: باید تمام تلاش خود را در راستای تحقق اهداف متعالی رئیس قوه قضائیه به خصوص در زمینه حبس زدایی با استفاده از تاسیسات حقوقی مفید از قبیل تعویق صدور حکم، تخفیف مجازات و معافیت از آن، نظام نیمه آزادی و مجازات های جایگزین حبس به کار گرفت.