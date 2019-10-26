به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی صبح شنبه در دیدار مسئولان بیمه سلامت استان قزوین اظهار کرد: مدیران و مسئولان بیمه‌ای باید دست اندازها و بن‌بست‌های موجود در پرداخت هزینه‌های درمانی را از پیش روی مردم بردارند تا شاهد عدالت بیشتر در ارائه خدمات بیمه‌ای و درمانی باشیم.

وی با بیان اینکه مدیران بیمه‌ای باید خود را دیده‌بان و وکیل مردم بدانند و از حق آنها به بهترین شکل دفاع کنند، افزود: اگر این گونه عمل کنید در واقع نگهبان حقوق اسلامی و دینی در شغل خود هستید و عمل شما ذخیره آخرتتان خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین عدالت در ارائه خدمات بیمه سلامت را ضروری دانست و تأکید کرد: اگرچه بخش عمده بیمه سلامت رایگان است اما مدیران و مسئولان می‌باید در ارائه خدمات بیمه سلامت عدالت را در نظر بگیرند و مبادا کسانی که نیازمند واقعی هستند از دریافت خدمات بیمه سلامت محروم بمانند.

امام جمعه قزوین در پایان تأکید کرد: همه ما در هر مسئولیت و رسالتی که بر عهده داریم می‌باید تلاش کنیم تا مدیون مردم نشویم و حقوق مردم ضایع نشود.