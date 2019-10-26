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۴ آبان ۱۳۹۸، ۱۱:۲۸

امام جمعه قزوین:

بیمه‌ها مسیر پرداخت هزینه‌های درمانی را هموار کنند

بیمه‌ها مسیر پرداخت هزینه‌های درمانی را هموار کنند

قزوین- امام جمعه قزوین گفت: بیمه‌ها بن‌بست‌های موجود در پرداخت هزینه‌های درمانی را از پیش روی مردم بردارند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی صبح شنبه در دیدار مسئولان بیمه سلامت استان قزوین اظهار کرد: مدیران و مسئولان بیمه‌ای باید دست اندازها و بن‌بست‌های موجود در پرداخت هزینه‌های درمانی را از پیش روی مردم بردارند تا شاهد عدالت بیشتر در ارائه خدمات بیمه‌ای و درمانی باشیم.

وی با بیان اینکه مدیران بیمه‌ای باید خود را دیده‌بان و وکیل مردم بدانند و از حق آنها به بهترین شکل دفاع کنند، افزود: اگر این گونه عمل کنید در واقع نگهبان حقوق اسلامی و دینی در شغل خود هستید و عمل شما ذخیره آخرتتان خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین عدالت در ارائه خدمات بیمه سلامت را ضروری دانست و تأکید کرد: اگرچه بخش عمده بیمه سلامت رایگان است اما مدیران و مسئولان می‌باید در ارائه خدمات بیمه سلامت عدالت را در نظر بگیرند و مبادا کسانی که نیازمند واقعی هستند از دریافت خدمات بیمه سلامت محروم بمانند.

امام جمعه قزوین در پایان تأکید کرد: همه ما در هر مسئولیت و رسالتی که بر عهده داریم می‌باید تلاش کنیم تا مدیون مردم نشویم و حقوق مردم ضایع نشود.

کد مطلب 4756182

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