به گزارش خبرنگار مهر، سعید دست افشان پیش از ظهر شنبه در ستاد شورای فرهنگ عمومی شهرستان سرعین عنوان کرد: با هدف رصد هر چه مناسب فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و پیش بینی راهکارهای مناسب، درصدد فعال سازی منسجم کارگروه‌های شورای فرهنگ عمومی شهرستان سرعین هستیم.

به گفته وی شورای فرهنگ عمومی با توجه به ماهیت ساختاری خود یکی از عالی‌ترین مجموعه‌هایی بوده که در حوزه مدیریت مسائل فرهنگی فعالیت می‌کند تا طبق وظایف تعریف شده برای رفع ناهنجاری و مشکلات موجود در جامعه برنامه ریزی کند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی شهرستان سرعین یادآور شد: به منظور توسعه فعالیت شورای فرهنگ عمومی، کارگروه‌های مرتبط با جوانان، رسانه، گردشگری، مفاخر منطقه و خانواده تشکیل خواهد شد.

دست افشان اضافه کرد: هم افزایی دستنگاه‌ها به عنوان یکی از مهمترین عوامل رفع مشکلات فرهنگی و اجتماعی قلمداد شده و امیدواریم با جمع بندی و دستیابی به تصمیمات جامع برای برطرف کردن کمبودها با تمام قوا متمرکز شد.

به گفته وی طبق آخرین کارشناسی‌های به عمل آمده سه حوزه صیانت از طبیعت، توسعه مفاهیم اخلاق اجتماعی و فرهنگ گردشگری نیازمند فعالیت‌های بیش از پیش بوده و در کارگروه‌های تخصصی تشکیل شده نیز به دنبال احیای شاخص‌های فوق خواهیم بود.

دبیر شورای فرهنگ عمومی شهرستان سرعین تأکید کرد: برخورداری از دبیرخانه قوی و منسجم می‌تواند عاملی برای عملکرد هر چه بهتر دستگاه‌های فرهنگی و قرار گاه عملیاتی فرهنگ عمومی شهرستان سرعین شود.