گفتمان استکبارستیزی در برنامه های بسیج دانش آموزی تبیین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن کریمی پیش از ظهر شنبه در نشست خبری فرا رسیدن هفته بسیج دانش آموزی و اردوهای راهیان نور دانش آموزان استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: این ایام یاد آور حماسه سازی دانش آموز شهید فهمیده به عنوان قهرمان جهان اسلام است که حضرت امام (ره) در وصف او فرمودند رهبر ما این جوان مبارز است.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی گفت: ۱۳ آبان ماه روز استکبار ستیزی و یاد آور حماسه سازی دانش آموزان بسیاری است که علی رغم کم سن و سال بودن از چنین روح بزرگ و استقامتی برخوردار بودند که خوش درخشیدند و این هفته به پاس فداکاری های آن ها هفته بسیج دانش آموزی نامگذاری شده است.

سردار کریمی بیان کرد: در خصوص فلسفه این نامگذاری ها باید گفت که همگی حاوی پیام هایی هستند و نوعی کار نمادین نیست، بلکه تبیین مسایلی برای قشر خاص و جامعه هدف است.

وی اظهار کرد: اولین هدف در برنامه های هفته بسیج تبیین گفتمان استکبار ستیزی است تا گذشته استکبار ستیزی و دلایل آن برای جوانان بیان شود و همچنین بحث گفتمان مقاومت فعال موضوعی که امسال رهبر معظم انقلاب به آن پرداختند، نیز بیان می شود.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی افزود: تبیین بیانیه گام دوم انقلاب نیز باید در برنامه های هفته بسیج دانش آموزی لحاظ شود زیرا باید واقعیت چهل سال قبل به همراه علل و عوامل پیروزی انقلاب برای جوانان بیان شود تا از آن به عنوان چراغ راه حرکت استفاده کنند.

سردار کریمی گفت: فصلی که در گام دوم، مقام معظم رهبری در خصوص جوانان اشاره کردند میدان دادن به جوانان و اعتماد به آن ها است تا در شروع چهل سال دوم انقلاب با قدرت این مسیر را ادامه دهیم.

وی افزود: برنامه های هفته بسیج دانش آموزی با سالروز شهید فهمیده با شعار دانش آموز انقلابی و مدرسه انقلابی آغاز و در ۱۳ آبان ماه روز استکبار ستیزی به پایان می رسد.

کریمی گفت: روزشمار هفته بسیج دانش آموزی عبارت از دانش آموز بسیجی، اخلاق و پایداری، دانش آموز بسیجی، ایثار و تعالی معنوی، دانش آموز بسیجی، شجاعت و آرمان خواهی، دانش آموز بسیجی، انتظار و عدالت خواهی، دانش آموز بسیجی، بصیرت و ولایت مداری، دانش آموز بسیجی، خلاقیت و نوآوری و دانش آموز بسیجی، مقاومت و استکبار ستیزی است.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی در خصوص برنامه های هفته بسیج دانش آموزی استان مرکزی نیز خاطرنشان کرد: یادواره ۳۶۰۰ شهید دانش آموز استان در سطح مدارس دوره اول و دوم متوسطه توسط گروه های مقاومت و تبیین گفتمان استکبار ستیزی، عطر افشانی و غبار روبی مزار شهدا و همچنین مسابقات کوه پیمایی، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و ائمه جمعه و حضور سازمان یافته دانش آموزان در نماز جمعه، نشست های روشنگری و آغاز اعزام اردوهای راهیان نور دانش آموزان دختر استان به مناطق جنوب، دیدار دانش آموزان نخبه با استاندار و فرمانداران و آغاز ثبت نام لیگ علمی پایا از جمله این برنامه ها است.

کریمی بیان کرد: در طول هفته بسیج دانش آموزی سال جاری برنامه های متعدد دیگری در سطح استان مرکزی برگزار می شود.