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۴ آبان ۱۳۹۸، ۱۳:۲۳

شهردار مشهد در پست اینستاگرامی خود عنوان کرد:

احتمال تعطیلی مشهد در دوشنبه ششم آبان‌ماه

احتمال تعطیلی مشهد در دوشنبه ششم آبان‌ماه

مشهد - شهردار مشهد در پستی اینستاگرامی از پیشنهاد خود به استانداری برای تعطیلی روز دوشنبه هفته آینده که مابین تعطیلی رحلت حضرت خاتم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) و حضرت رضا(ع) است، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا کلایی در یادداشتی نوشت: آن‌طور که مشاهدات عینی من و همکارانم در حوزه‌ی حمل‌ونقل گواهی می‌دهد، سیل عظیم جمعیت از جای جایِ سرزمین‌مان و حتی آن‌طرف مرزهای ایران عزیز با پای پیاده و یا سوار بر ناوگان زمینی، ریلی و هوایی به سوی شهرمان چشمگیر است و اگر روند ورود این جمعیت هم‌چنان این‌گونه باشد، قطعا شلوغ‌ترین دهه‌ی پایانی صفر سال‌های اخیر را شاهد خواهیم بود.

شهردار مشهد در این یادداشت که در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد برحجم بالای ترافیک تاکید  و اظهار کرد: این حجم بالای جمعیت ورودی، ترافیک مناطق مرکزی شهر مشهد را دچار اخلال می‌کند، به ‌همین دلیل به استاندار پیشنهاد کردم روز دوشنبه که مابین تعطیلی رحلت حضرت خاتم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) و حضرت رضا(ع) است، مشهد تعطیل شود.

وی از دستور و ارجاع موضوع توسط استاندار خراسان رضوی به فرماندار مشهد خبر داد و افزود:  تصمیم‌ برای این موضوع، فردا پس از بررسی نهایی مشخص می‌شود.

کد مطلب 4756341

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