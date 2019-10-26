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۴ آبان ۱۳۹۸، ۱۳:۱۹

پیش از ظهر امروز؛

وزیر صمت از نخستین پالایشگاه شیر کشور در شهریار بازدید کرد

وزیر صمت از نخستین پالایشگاه شیر کشور در شهریار بازدید کرد

شهریار- وزیر صنعت، معدن و تجارت از مراحل مختلف تکمیل و راه اندازی نخستین پالایشگاه شیر کشور در شهریار بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی پیش از ظهر شنبه با همراهی محمد امامی امین، معاون امور  اقتصادی استانداری و مسئولین استان تهران، فرماندار شهرستان شهریار  در شهرستان شهریار حضور پیدا کرد و از نخستین پالایشگاه شیر کشور در شهریار بازدید به عمل آورد.

بر اساس این گزارش رحمانی در این بازدید ضمن بررسی میزان پیشرفت فیزیکی و مسائل مرتبط با این پالایشگاه دستورات لازم جهت تسریع در روند راه اندازی پالایشگاه شیر در این شهرستان را صادر کرد.

گفتنی است که ظرفیت جذب شیر در این واحد تولیدی حدود ۷ میلیون تن در سال است که با تکمیل زنجیره تولیدی آن، ارزش افزوده، اشتغال زایی و ارزآوری برای کشورمان به دنبال خواهد داشت و می تواند به توسعه دامداری در کشور نیز منجر شود و با راه اندازی این پالایشگاه، از خروج سالانه یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری می شود.

کد مطلب 4756365

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