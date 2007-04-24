طرح جامع دولت چشم انداز بخش مسکن را روشن کرده است / انتخاب شهردار از اختیارات شوراها است

به گزارش خبرگزاری مهر، رییس جمهور صبح امروز در "جلسه مشترک استانداران و مدیران کل مسکن و شهرسازی استانهای سراسر کشور"، با بیان اینکه مسکن در میان ملت ایران محل برپایی نهاد مقدس خانواده و از اهمیت ویژه ای برخوردار است و دولت نیز مکلف به تامین و تسهیل خانه دار شدن مردم است، افزود: در ساخت مسکن باید علاوه بر توجه به شهرسازی و معماری اسلامی- ایرانی، برای هر استان نیز شرایط آن منطقه و فرهنگ مردم را در نظر گرفت و ضمن اجرای طرح های جدید و ساخت مسکن استاندارد و با کیفیت، باعث ایجاد آرامش در میان قشرهای مختلف جامعه شد.



احمدی نژاد با اشاره به ضرورت کاهش هزینه های ساخت مسکن، تصریح کرد: زمین، مصالح ساختمانی و نیروی انسانی عوامل اصلی تولید مسکن هستند که کاهش یا حذف قیمت زمین از هزینه های مسکن با استفاده از اجاره بلند مدت زمین های دولتی، استفاده از سرمایه گذاری های خارجی ، تخفیف در عوارض بویژه در بافت های فرسوده و حذف هزینه های غیر ضروری همچنین انبوه سازی مسکن از راههایی هستند که باعث کاهش قیمت مسکن می شوند.



رییس جمهور با بیان اینکه متاسفانه با وجود برخی تلاشها تاکنون برنامه مدونی برای تهیه مسکن مردم اجرا نشده است، ضمن تاکید بر ضرورت ایجاد کمیته ای برای تامین ثبات در بازار مصالح ساختمانی افزود: در موضوع نیروی انسانی ماهر در ساخت و ساز مسکن هم می توان از جوانان بومی هر منطقه پس از آموزش های فنی و حرفه ای لازم استفاده کرد.



احمدی نژاد با اشاره به تمایل مردم ایران به مسکن ملکی مستقل، و با بیان اینکه برای حل مشکل مسکن در مناطق مختلف کشور به احداث یک میلیون و 700 هزار واحد مسکونی جدید در هر سال نیاز است گفت: استانداران با استفاده از اختیارات خود می توانند ضمن اولویت بندی در ارایه تسهیلات مسکن بویژه در مناطق روستایی و شهرهای کوچک در تامین مسکن مردم نقش مهمی ایفا کنند.



وی همچنین با تاکید بر اینکه برای حل مشکل مسکن در شهر تهران و دیگر شهرهای بزرگ می توان از زمین های اطراف شهر برای شهرک سازی استفاده کرد گفت: درساخت شهرک ها در سراسر کشور بایستی به تأمین امکانات خدماتی، رفاهی وآموزشی ساکنان از جمله مدرسه، مسجد و درمانگاه و ... نیز توجه شود تا خانه، به معنی واقعی آن به محل آرامش مبدل شود.



رییس جمهور با اشاره به اینکه خواست دولت این است که جوانان پس از پایان تحصیلات و در آغاز زندگی مشترک خود بدانند چه زمانی صاحب خانه می شوند ابراز امیدواری کرد: امسال با همت همه دستگاههای ذیربط سال تسریع حرکت تولید مسکن در کشور باشد.



رییس جمهور در ادامه سخنان خود، اشتغال زایی را یکی دیگر از مسوولیت های مهم دولت برشمرد و با قدردانی از تلاش های استانداران و دیگر دستگاههای ذیربط دریکسال گذشته تصریح کرد: مدیران کشور بویژه در استانها باید با برنامه ریزی مدون و دقیق ضمن ایجاد مشاغل جدید، حمایت و پشتیبانی از واحدهای اشتغال زایی تازه تاسیس را نیز در نظر داشته باشند.



احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود استانداران را نمایندگان نظام مقدس جمهوری اسلامی و دولت برآمده از متن مردم در هر استان دانست و گفت: مسوولان استانی وظیفه دارند پاسخگوی نیازهای مردم فهیم مناطق مختلف کشور و حامی منافع آنها باشند.



وی با بیان اینکه فرصت برای خدمت به مردم به سرعت در حال گذر است و مسوولان نباید به خواست ها و تمایلات افرادی با غرور بی انتها و عده ای خاص توجه کنند گفت: همه باید به سرعت و با تلاش فراوان برای ساختن کشور و بدون توجه به جوسازی ها و تبلیغات منفی فعالیت کنند و حتی وقت خود را برای پاسخ دادن به ادعاها و جوسازی های بی مورد و اتهامات بی پایه نیز تلف نکنند.



رییس جمهور با تاکید براینکه باند بازی و گروه گرایی در فرهنگ امام و انقلاب اسلامی و شهدا جایی ندارد گفت: نباید اجازه داد حجم زیاد کارها و پیچیده شدن آنها در طی زمان، ارتباطات بین مردم و مسوولان بویژه استانداران را سست کند.



وی همچنین سیاست دولت مبنی بر ضرورت هزینه کرد صحیح منابع مالی و جلوگیری از ریخت و پاش و صرفه جویی در هزینه های جاری را خاطرنشان کرد و با اشاره به تصمیم دولت برای متعادل کردن حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی به ویژه افزایش حقوق کارمندان کم درآمد گفت: دولت در تصمیم بزرگ تحولی، پرداخت حقوق ومزایا را از امسال در وزارت امور اقتصادی و دارایی متمرکز کرده است و دستگاههای اجرایی پس از کسر میزان حقوق کارکنان آنها از بودجه مشخص شده آن دستگاه در وزارت امور اقتصادی و دارایی، می توانند مابقی آن را صرف سایر هزینه های جاری کنند.



احمدی نژاد با تاکید براینکه باید با مدیریت در استفاده از منابع مالی، مصرف کم اما پربازده داشت گفت: اولویت برای دولت در صرف هزینه های جاری، مسیری است که ماموریت های ما را پشتیبانی می کند و در این راستا باید بانک اطلاعاتی در مورد هزینه های دستگاهها در بخش های مختلف وجود داشته باشد.



رییس جمهور با اشاره به لزوم توجه به گسترش حمل و نقل عمومی در مراکز استانها و شهرهای بزرگ گفت: باید از ظرفیت های تبصره 13 در بخش حمل و نقل عمومی از جمله ایجاد حمل و نقل ریلی ، افزایش ناوگان اتوبوسرانی و مدیریت کاهش مصرف سوخت برای ترویج حمل ونقل عمومی در کشور استفاده کرد.



وی همچنین با اشاره به آغاز دوره جدید شوراهای اسلامی شهر و روستا از هفته آینده بر ضرورت حمایت و کمک استانداران و برگزیدگان مردم در راستای حل مشکلات شهرها و روستاها تاکید کرد.



احمدی نژادبا بیان اینکه انتخاب شهرداران یکی از وظایف مهم شوراها است گفت: مسوولان استانی باید کمک کنند تا شهرداران خوب، پر تلاش و در خدمت مردم برای مدیریت شهری انتخاب شوند.



وی به برگزاری شکوهمند بازدیدهای اقشار مختلف مردم از مناطق عملیاتی دفاع مقدس در قالب کاروان های راهیان نور نیز اشاره کرد و ضمن یادآوری این مطلب که نام و یاد شهیدان تا ابد الهام بخش ما خواهد بود افزود: برنامه کاروانهای راهیان نور ، اقدام فرهنگی بسیار مهمی است که باعث پیوند نسل جدید به نسل های گذشته به شمار می رود و در این راستا استانداران مناطق غربی و جنوبی کشور باید امکانات و تسهیلات مناسب را در این مناطق در اختیار مردم و زائران قرار دهند.



در ابتدای این جلسه وزرای کشور و مسکن و شهرسازی به ترتیب درباره اجلاس استانداران و اقدامات دولت در بخش مسکن وشهرسازی مطالبی بیان کردند.



وزرای امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی نیز در این جلسه حضور داشتند.