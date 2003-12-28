موزه ملي دفاع مقدس در تهران احداث مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر شوراي اسلامي شهر تهران امروز با تشكيل جلسه رسمي موضوع ضرورت احداث موزه دفاع مقدس و را بررسي مي كند كه بر اساس آن كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر تهران موظف مي شود ظرف مدت سه ماه با همكاري بنياد حفظ و ارزشهاي دفاع مقدس ضرورت احداث اين موزه و چگونگي آن را بررسي كند.

رسول خادم ازغدي در مورد اين طرح گفت : بيشتر كشورهايي كه تجربه يك جنگ ملي را داشته اند براي حفظ آثار و يادگارهاي جنگ و انتقال تجربه هاي آن به نسل نو اقدام به تاسيس موزه جنگ مي كنند تا به اين ترتيب آثار ارزشمند و تاريخي خود را حفظ كنند.

وي ادامه داد : 8 ساله دفاع مقدس رزمندگان اسلام يكي از دوره هاي بي نظير تاريخ كشور است كه سرشار از ارزشهاي ملي و اسلامي است و حفظ اين ارزشها يكي از وظايف و رسالتهاي ماست .

شوراي اسلامي شهر تهران در جلسه امروز همچنين موضوع تشكيل هيئت مديره سازمان پايانه هاي شهرداري را بررسي مي كند و در صورت تصويب آن سه نفر كارشناس اين سازمان را كه علاوه بر شهردار تهران به عنوان رئيس و معاون حمل و نقل وترافيك شهرداري در گذشته از سوي وزارت كشور به عنوان قائم مقام شوراي شهر تعيين مي شد با پيشنهاد شهرداري تهران و تصويب شوراي شهر انتخاب مي شوند .

بررسي و رسيدگي به شكايت مالكان باغات تهران كه پس از تصويب كميسيون فني ، معماري و شهرسازي در صحن علني شورا مطرح مي شود موضوع ديگري است كه در دستور جلسه امروز شوراي اسلامي شهر تهران قرار گرفته است .

گفتني است جلسات يكشنبه شوراي اسلامي شهر تهران از سوي هئيت رئيسه اين شورا جلسات مشورتي مطرح شده و به همين علت از حضور خبرنگاران دراين جلسات خودداري مي شود .