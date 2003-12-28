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۷ دی ۱۳۸۲، ۱۰:۰۲

در صورت تصويب شوراي اسلامي شهر تهران :

موزه ملي دفاع مقدس در تهران احداث مي شود

شوراي اسلامي شهر تهران امروز با تشكيل جلسه علني و بدون حضور مستمع موضوع احداث موزه ملي دفاع مقدس در تهران و تعيين اعضاي سازمان پايانه هاي شهرداري تهران را بررسي مي كند.

به گزارش خبرگزاري مهر شوراي اسلامي شهر تهران امروز با تشكيل جلسه رسمي موضوع ضرورت احداث موزه دفاع مقدس و را بررسي مي كند كه  بر اساس آن كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر  تهران موظف مي شود ظرف مدت سه  ماه با همكاري بنياد حفظ و ارزشهاي دفاع مقدس ضرورت احداث اين موزه  و چگونگي آن را بررسي كند.

رسول خادم ازغدي در مورد اين طرح گفت : بيشتر كشورهايي كه تجربه يك جنگ ملي را داشته اند براي حفظ آثار و يادگارهاي جنگ و انتقال تجربه هاي آن به نسل نو اقدام به تاسيس موزه جنگ مي كنند تا به اين ترتيب  آثار ارزشمند و تاريخي خود را حفظ كنند.

وي ادامه داد : 8 ساله دفاع مقدس رزمندگان اسلام يكي از دوره هاي بي نظير تاريخ كشور است كه سرشار از ارزشهاي  ملي و اسلامي است و حفظ اين ارزشها يكي از وظايف و رسالتهاي ماست .

شوراي اسلامي شهر تهران در جلسه امروز همچنين موضوع تشكيل هيئت مديره سازمان پايانه هاي شهرداري را بررسي مي كند و در صورت تصويب آن  سه نفر كارشناس اين سازمان را كه علاوه  بر شهردار تهران به عنوان رئيس و معاون حمل و نقل وترافيك شهرداري در گذشته از سوي  وزارت كشور به عنوان قائم مقام شوراي شهر تعيين مي شد با پيشنهاد شهرداري تهران و تصويب شوراي شهر انتخاب مي شوند .

 بررسي و رسيدگي به شكايت مالكان باغات تهران كه پس از تصويب كميسيون فني ، معماري و شهرسازي در صحن علني شورا مطرح مي شود موضوع ديگري است كه در دستور جلسه امروز شوراي اسلامي شهر تهران قرار گرفته است .

گفتني است جلسات يكشنبه شوراي اسلامي شهر تهران از سوي هئيت رئيسه اين شورا جلسات مشورتي مطرح شده و به همين علت از حضور خبرنگاران دراين جلسات خودداري مي شود .

کد مطلب 47565

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