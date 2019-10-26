فرآیند استعلام مجوزها در بخش کشاورزی قزوین تسهیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه خمسه روز شنبه در جلسه فرعی کار گروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری که در جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد اظهارداشت: در شرایطی که همه باید برای رونق تولید مکم کنیم شناسایی موانع و رفع آنها ضروری است.

وی افزود: در راستای اقتصاد مقاومتی لازم است فرصت های جدید اشتغال در بخش کشاورزی استان را شناسایی کرده و زمینه فعالیت واحدهای تولیدی جدید را فراهم کنیم.

خمسه بیان کرد: اولویت توسعه بخش کشاورزی استان، اجرای سیستم های نوین آبیاری و همچنین توسعه کشت در محیط های سرپوشیده و گلخانه است.

وی اضافه کرد: در زیر بخش های دام و طیور، شیلات و آبزیان، صنایع تبدیلی و تکمیلی، زراعت و باغبانی نیز شرایط مناسبی برای سرمایه گذاری در استان میها شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین یادآورشد: یکی از طرح مهم در بخش کشاوری استان اجرای الگوی کشت محصولات کشاورزی است که می تواند در پایداری تولید و اقتصادی کردن این بخش تاثیر گذار باشد که در این عرصه کشت محصولات کم آب بر و مقاوم که برای نخستین بار در استان بصورت الگویی کشت شده باید ترویج شود.

خمسه اظهارداشت: برای توسعه همه جانبه در بخش کشاورزی لازم است کمیته های فرعی در زیر بخش های خرید و بیمه محصولات کشاورزی، الگوی کشت، راهکارهای مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، دام و طیور و آبزیان در جهاد کشاورزی با محور معاونت برنامه ریزی اقتصادی سازمان شکل گیرد و فعال شود.

وی بیان کرد: با تسریع در صدور مجوز ها و استعلام در بخش کشاورزی امیدواریم شاهد رونق سرمایه گذاری در این عرصه باشیم.