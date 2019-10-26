آغاز طرح پرونده الکترونیک در تمامی بیمارستان های خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، علی اربابی ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به نامگذاری سوم تا نهم آبان ماه به عنوان هفته بیمه سلامت اظهار داشت: طی این هفته پروژه رسیدگی به پرونده های بستری به صورت الکترونیک در تمامی بیمارستان های دولتی افتتاح می شود.

وی با بیان اینکه از آذرماه به صورت کامل به سوی حذف پرونده های دستی می رویم، بیان کرد: از دی ماه نیز کل اسناد باید به صورت الکترونیک باشد.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی با بیان اینکه در حال حاضر نسخه الکترونیک در بخش سرپایی در شهرستان های فردوس، بشرویه و سرایان اجرا می شود، بیان داشت: تاکنون نزدیک به هشت هزار نسخه الکترونیک در استان صادر شده است.

اربابی، برگزاری نشست خبری، بازید از وضعیت مراکز درمانی، غبار روبی مزار شهدا، برپایی میز خدمت در نماز جمعه، برگزاری همایش گرامیداشت هفته بیمه سلامت و حضور در مدارس را از جمله برنامه های دیگر این هفته در استان عنوان کرد.

وی با اشاره به تصویب قانون بیمه همگانی در سال ۷۹، بیان کرد: با تصویب این قانون سازمان بیمه خدمات درمانی در جهت رفع مشکلات بیمه ای مردم شکل گرفت.

اجرای آزمون وسع برای بیمه اجباری درمان

مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی ادامه داد: این صندوق با کارکنان شروع بکار کرد متعاقب با آن برای همگانی شدن بیمه برای آحاد مردم به تدریج صندوق روستاییان و سایر اقشار اضافه شد.

اربابی اضافه کرد: با تغییر رویکرد در سال ۹۱ و با توجه به اینکه بخش بیمه پاسخگوی نیاز مردم نبود قانون گذاران به این نتیحه رسیدند باید نگاه سازمان خدمات درمانی از نگاه درمانی فراتر برود و از طرفی منابع سازمان های بیمه گر تجمیع شود و همچنین بیمه شدگان دارای چند دفترچه سامان دهی شود.

وی با بیان اینکه مجموع در مرداد ماه ۹۱ سازمان خدمات درمانی به سازمان بیمه سلامت تغییر یافت، افزود: متعاقب با آن در سال ۹۳ با راه اندازی طرح تحول سلامت صندوق بیمه سلامت همگانی در کشور شکل گرفت.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی با بیان اینکه با اجرای این طرح پوشش بیمه ای در سطح کشور انجام شد، بیان کرد: اما به تدریج بحث عدالت در مشارکت بیمه ای مردم در پرداخت بیمه ای مطرح شد و منجر به این شد در برنامه ششم توسعه بحث بیمه شدن افراد موکول به انجام آزمون وسع شود.

اربابی با اشاره به اینکه انجام آزمون وسع به وزارت رفاه موکول شده است، عنوان داشت: به لحاظ پیچیدگی ها تا دو ماه اخیر موفق نشدیم از داده های مربوط به دهک های مختلف وزارت رفاه استفاده کنیم اما در مردادماه بخشنامه بیماری اجباری سلامت به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه امید است این هفته اجرایی شدن این بخشنامه آغاز شود و به محض آغاز طرح در کشور در استان نیز اجرا می شود، بیان کرد: با اجرای این طرح افراد فاقد پوشش بیمه می توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان و ارزیابی آزمون وسع بیمه شوند.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی افزود: طبق این آزمون اگر خانواری جزء دهک یک تا سه باشد دفترچه بیمه سلامت را رایگان دریافت کرده و مشمول خدمات بخش دولتی به صورت رایگان خواهند بود.

مردم ثبت نام برای بیمه اجباری درمان را به زمان نیاز موکول نکنند

اربابی با بیان اینکه خانوارهای جزء دهک چهار باید ۵۰ درصد هزینه های بیمه را پرداخت کنند، بیان داشت: اما اگر فرد جزء دهک پنج باشد باید ۱۰۰ درصد حق بیمه را خود فرد پرداخت کند و هنوز منعی برای خدمات در این دهک ها قائل نشده است.

وی با تأکید بر اینکه مردم مراجعه برای دریافت دفترچه را موکول به زمان نیاز نکنند، گفت: در صورت ثبت نام برای بیمه اجباری درمان از زمان مراجعه تا صدور دفترچه ۱۰ روز زمان انتظار خواهند داشت و چنانچه در این مدت فرد دچار مشکل و بیماری شود باید هزینه را خودشان پرداخت کنند.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در حال حاضر طرح استحقاق سنجی در تمامی بیمارستان ها انجام می شود، افزود: استحقاق سنجی مقدمه ای بر حذف دفترچه خواهد بود و امید داریم با راه اندازی دولت الکترونیک بحث حذف دفترچه در مراکز دولتی را داشته باشیم.

به گفته وی در طول دو سال اخیر ۱۵ تا ۲۰ هزار هم پوشانی بیمه ای در استان رفع شده است.

ثبت اطلاعات درمانی افراد در پرونده سلامت ایرانیان

وی با بیان اینکه با اجرای طرح نسخه الکترونیکی به دنبال این هستیم درمان بر اساس نیاز باشد و نه درخواست افراد، عنوان داشت: سامانه نسخه الکترونیک به صورت وب سرویس خواهد بود و بنا داریم در انتها تمامی این اطلاعات در سامانه پرونده سلامت ایرانیان قرار داده شود.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی یادآور شد: به عبارت دیگر با اجرای این طرح هرچه برای یک انسان از بدو تولد تا مرگ در حوزه درمان اتفاق بیفتد در سامانه ثبت می شود.

اربابی اضافه کرد: در حال حاضر پرونده الکترونیک در بخش بستری در بیمارستان رازی و طبس انجام می شود و تا پایان آبان ماه در کل استان اجرایی و از آذرماه تمامی اسناد به صورت الکترونیکی خواهد بود.

وی با بیان اینکه به دنبال این هستیم منابع پایدار برای بیمه های پایه افزایش پیدا کند و هم هزینه ها بر اساس نیاز باشد، افزود: باید منابع محدود سازمان های بیمه گر در بخش دولتی و خصوصی صیانت شود و در این راستا خود پزشکان و مردم باید کمک کنند.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی با اشاره به اینکه با اجرای طرح های مختلف روز به روز شاهد روند کاهش در مراجعه مردمی و کاهش هزینه ها بوده ایم، عنوان داشت: در پنج ماهه امسال به طور میانگین پنج درصد در مراجعه کاهش داشته ایم و از سویی هم حدود ۹ درصد هزینه ها رشد کرده است.

اربابی در ارتباط با پرداخت مطالبات مراکز درمانی و خدمات بهداشتی اظهار داشت: مطالبات بخش خصوصی تا پایان مردادماه و ۷۰ درصد مطالبات بخش دولتی و دانشگاهی نیز پایان تیرماه پرداخت شده است.