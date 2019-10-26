خطر بیخ گوش ۱۶۷ واحد مسکونی و تجاری در مسیر رودخانه «کرگانه»

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر طولابی ظهر شنبه در ستاد مدیریت بحران لرستان در سخنانی با بیان اینکه وضعیت رودخانه شهر خرم آباد نگران کننده است و اگر وقوع سیلاب در بالادست آن را داشته باشیم تبعاتی را به دنبال خواهد داشت، اظهار داشت: برخی پروژه ها شروع شده اند و برخی دیگر فعلا تعیین تکلیف نشده اند.

خطر سیلاب بیخ گوش ۱۶۷ واحد مسکونی و تجاری در مسیر رودخانه «کرگانه»

وی با اشاره به موانع بر سر راه در اجرای پروژه ها، تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که در مسیر رودخانه «کرگانه» هست، وجود ۱۶۷ واحد تجاری و مسکونی در حریم رودخانه بوده و هنوز دستگاههای متولی این واحدها را تعیین تکلیف نکرده اند.

فرماندار مرکز لرستان، بیان داشت: راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و شهرداری بنا بود که اقداماتی در این رابطه انجام دهند که هنوز کاری از سوی این دستگاههای انجام نشده است.

طولابی با بیان اینکه تنها بین شش تا هفت خانوار که بنا بوده در مسکن مهر اسکان یابند ما بقی هنوز تعیین تکلیف نشده اند، گفت: اگر سیلابی تکرار شود قطعا این واحدها در مسیر و در معرض خطر قرار دارند.

تهدید رانش زمین در ۳۵ نقطه شهرستان خرم‌آباد

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه در حوزه روستایی بیشتر ابنیه و محورهای مواصلاتی روستایی به صورت موقت ایجاد شده اند و اگر سیلابی رخ دهد اغلب از بین می روند و راه ارتباطی بسیاری از روستاها قطع خواهد شد، گفت: در شهرستان خرم آباد در جریان سیلاب گذشته ۳۵ نقطه را داشتیم که دچار رانش زمین شد و اگر باز هم بارندگی و سیلابی رخ دهد این رانش ها ادامه خواهند داشت.

فرماندار مرکز لرستان بر ضرورت به کار گیری ماشین آلات بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: قطعا در هنگام وقوع سیلاب دستگاههای اجرایی و امکانات آنها جوابگو نیست و از همین الان باید با بخش خصوصی در این رابطه قرار داد لازم منعقد شود.

طولابی همچنین با تاکید بر پیش بینی اسکان سیل زدگان در نقاط شهری و روستایی، عنوان کرد: در نقاط شهری از امکان عمومی مانند ورزشگاهها، اداری و ... باید استفاده شود، تجهیز شوند و به محض اینکه نیاز بود این اماکن برای اسکان سیل زدگان در نظر گرفته شوند.

ضرورت تعیین تکلیف ۱۵۷ دستگاه خودروی آسیب دیده در سیلاب

وی با اشاره به اسکان عشایر که به طور معمول در مسیر رودخانه ها سکونت دارند، افزود: دستگاههای اجرایی مانند امور عشایری و جهاد کشاورزی از هم اکنون به عشایر اطلاع رسانی داشته باشند که در مسیر سیلاب اسکان پیدا نکنند و آذوقه و ذخیره سوخت زمستانی نیز برای آنها پیش بینی شود.

فرماندار مرکز لرستان همچنین به خودروهایی که در جریان سیلاب آسیب دیدند اشاره کرد و گفت: در خرم آباد ۱۵۷ دستگاه خودرو را داریم که هنوز تعیین تکلیف شنده اند.

طولابی، بیان داشت: همچنین اجناس و کالاهای ۴۰۰ واحد مغازه در شهر خرم آباد دچار آسیب شدند و این در حالیست که هنوز این واحدها نیز تعیین تکلیف نشده اند.