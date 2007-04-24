تهدید خواندن ایران گزافه گویی سیاسی آمریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های روسیه، "یوری بالویفسکی" اعلام کرد که استقرار سامانه سپر موشکی آمریکا در اروپا در راستای ایجاد موقعیت استثنایی برای ایالات متحده در آسیب ناپذیری از روسیه و چین است.

آمریکا درماه ژانویه سال جاری (2007) به دو کشور لهستان و جمهوری چک که پیشتر ازاقمار شوروی بودند و درحال حاضر از اعضای اتحادیه اروپا و ناتو هستند، پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10 موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری را در خاک آنها مستقر کند.

ایالات متحده توجیه خود را از این اقدام مقابله با تهدیدات موشکی کشورهای مانند ایران و کره شمالی اعلام کرده است، اما روسیه به عنوان مخالف اصلی استقرار چنین سامانه ای بر این باور است که تهران و پیونگ یانگ فاقد چنان توان موشکی هستند که بتوانند منافع واشنگتن را مورد هدف قرار دهند، لذا به باور کرملین هدف استقرار چنین سامانه ای از سوی آمریکا در اروپای شرقی، کنترل و تسلط بر سیستم های موشکی روسیه است.

بالویفسکی در کنفرانسی مطبوعاتی که امروز سه شنبه در خبرگزاری نووستی برگزار شد، اعلام کرد : "هدف اصلی و واقعی ایجاد سپر دفاعی در مقابل توان موشکی -هسته ای روسیه و چین و تامین موقعیت استثنایی آسیب ناپذیری برای آمریکاست".

بالویفسکی یادآوری نمود که این چهارمین تلاش برای ایجاد سیستم ضد موشکی در اروپاست. پیشتر در سال های دهه 80 آمریکا طرح راهبردی معروف خود را اعلام کرد که بنا به ادعای نظامیان آن کشور هدف آن دفاع در مقابل تهدیدات عراق، ایران و کره شمالی بود.

بالویفسکی اشاره کرد که در حال حاضر از سه کشور یاد شده دو کشور یعنی عراق و کره شمالی هیچ تهدیدی برای آمریکا محسوب نمی شوند و از نظر وی هراس آمریکا از ایران نیز مبالغه شده است.

رئیس ستاد مشترک ارتش روسیه معتقد است که هدف واقعی دیگری که آمریکایی ها دنبال می کنند، دستیابی به تفوق راهبردی به خاطر افزایش فاصله تکنولوژی از جمله از کشورهای توسعه یافته جهان می باشد.