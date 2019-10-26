  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۴ آبان ۱۳۹۸، ۱۷:۲۹

در اولین روز از دهه وقف؛

ثبت وقف ۲۰ میلیارد ریالی در تربت حیدریه

ثبت وقف ۲۰ میلیارد ریالی در تربت حیدریه

تربت حیدریه - رئیس اداره اوقاف و امور خیریه تربت حیدریه گفت: یک مورد وقف ۲۰ میلیارد ریالی برای تاسیس مرکز خدمات درمانی ویژه بیماران  صعب العلاج در تربت حیدریه به ثبت رسید.

حجت الاسلام جعفر نوائیان در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در نخستین روز از دهه وقف یک مورد وقف ۲۰ میلیارد ریالی برای تاسیس مرکز خدمات درمانی بیماران نیازمند و صعب العلاج در شهرستان تربت حیدریه به ثبت رسید.

وی افزود: فریدون امینیان حیدری، یک منزل مسکونی و مغازه‌ای به مساحت ۳۰۵ متر مربع و ارزش ۱۰ میلیارد ریال در تربت حیدریه برای تاسیس و راه اندازی مرکز خدمات درمانی بیماران صعب العلاج و نیازمند وقف کرد.

نوائیان ادامه داد:  این فرد خیر مبلغ ۱۰میلیارد ریال وجه نقد برای خرید تجهیزات و وسایل مورد نیاز این مرکز نیز وقف کرده است.

رییس اداره اوقاف و امور خیریه تربت حیدریه تصریح کرد: سیاست کنونی ما تمرکز بر رفع نیازهای اقتصادی و اجتماعی روز جامعه با تشویق واقفان بر رفع این نیاز هاست.

وی گفت: عمل همراه با امانت به نیات واقفین و همچنین اطلاع رسانی وقف های جدید که صورت می گیرد، یکی از اصلی‌‏ ترین عوامل اعتمادسازی عمومی در جامعه خواهد بود و منجر به روی آوردن جامعه به این سنت حسنه خواهد بود.

کد مطلب 4756657

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه